 Preotul din Olt acuzat că racola minore pe internet, reținut. Mesajele trimise fetelor: „Am bani, am casă, am centrală, te iubesc” | adevarul.ro
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Preotul din Olt acuzat că racola minore pe internet, reținut. Mesajele trimise fetelor: „Am bani, am casă, am centrală, te iubesc”

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Preotul în vârstă de 45 de ani, care a demisionat după ce a fost acuzat că ar fi încercat să racoleze minore pe internet, a fost arestat. Conform conversațiilor interceptate de anchetatori, acesta ar fi continuat să le scrie fetelor pe rețelele de socializare chiar și după ce a aflat că sunt minore.

Preotul a fost înfruntat de Justițiarul de Berceni
Preotul a fost înfruntat de Justițiarul de Berceni Foto: Facebook/Justitiarul de Berceni

Preotul Flavius Popescu și-a anunțat superiorii, luni, 2 noiembrie 2026, că demisionează. A făcut-o însă doar după ce a fost confruntat de Alexandru Costandachi, alias „Justițiarul de Berceni”, pe care l-a amenințat cu instanța și l-a acuzat că „folosește minori pentru a șantaja oamenii”.

Preotul, care a slujit în parohia Gănesuica, din comuna Găneasa, județul Olt, le aborda pe fete și conversa cu acestea pe whatsapp. De la discuții despre ce profesie are (le spunea că este profesor de religie), ce deține și cât câștigă, s-a trecut treptat la detalii explicite.  Le spunea că s-a îndrăgostit, le cerea să se întâlnească și le ruga să nu le vorbească părinților despre conversații. „Să nu îi spui la mama ta. Mama ta ne poate distruge relația. Mai bine vorbim în sceret, ne iubim în secret și totul va fi bine”, i-ar fi scris uneia dintre fete. 

Am bani, am casă, am centrală, te iubesc, sunt singur. Ce mai vrei? Am de toate. și te iubesc mult de tot. Eu chiar mi-aș vedea viața lângă tine”, i-a scris uneia dintre fete, potrivit conversațiilor pe care „Justițiarul de Berceni” le-a interceptat. 

Una dintre fete chiar l-a avertizat, într-o altă conversație în care preotul o invita la masă, cu pretextul că-și serbează ziua de naștere: „Vere, termină conversația că ajungi la poliție. Să mă lași în pace. (...) Ești un om de peste 30 de ani”. Bărbatul i-ar fi răspuns: „decât mâncăm și stăm de vorbă”. Într-o altă conversație, fata îi spune că are 13 ani șii-i cere s-o lase în pace, iar el îi răspunde: „lasă că crești tu. noi suntem doar prieteni. tu ești prietena me acea mai bună”. 

Reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat

IPJ Olt a anunțat, marți, 3 noiembrie 2026, că bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți care a decis să-l trimită în arest preventiv. 

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 45 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de operaţiuni cu materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în intervalul septembrie – octombrie 2026, bărbatul în cauză ar fi abordat prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, două victime minore, ambele de 13 ani, cărora le-ar fi solicitat, în cadrul unor apeluri video, să exercite practici sexuale solitare și să întreţină relaţii sexuale cu el.

În acest context, cel în cauză, cunoscând vârsta victimelor, le-ar fi trimis mai multe imagini cu conținut sexual explicit”, au transmis polițiștii.

În cauză au fost efectuate două percheziții, în cursul zilei de luni, 2 noiembrie, fiind  descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor.

La data de 2 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Olt au dispus reținerea bărbatului de 45 de ani. Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Olt cu propunere de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai precizează în comunicatul  IPJ Olt.

Preotul de 45 de ani slujește de mai mulți ani în parohia Gănesuica. Enoriașii spun că a fost căsătorit și a divorțat cu mai mulți ani în urmă, însă a continuat să slujească fără probleme la biserica din sat. 

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