Fost ofițer din Cluj, în arest la domiciliu pentru agresiune sexuală asupra unei adolescente

Generalul în rezervă Aurel Litan (68 de ani), fost conducător al Jandarmeriei Cluj, a fost plasat în arest la domiciliu fiind acuzat de agresiune sexuală asupra unei minore de 17 ani.

Potrivit publicației Actual de Cluj, inițial, acesta fusese reținut pentru 24 de ore.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, totul ar fi avut loc pe 4 decembrie 2025, într-o locuință din localitatea Gârbău.

„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 04.12.2025, cu aproximaţie în intervalul 15:30 - 16:19, aflându-se la etajul superior al reşedinţei situate în localitatea Gârbău, judeţul Cluj, profitând de poziţia de autoritate deţinută în raport cu victima, a săvârşit, prin constrângere şi punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, acte de natură sexuală asupra persoanei vătămate minore, în vârstă de 17 ani”, au afirmat reprezentanţii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, scrie News.ro.

Procurorii au considerat că infracţiunea este una de o gravitate deosebit de ridicată, „avându-se în vedere faptul că inculpatul, fost ofiţer superior, persoană educată, în vârstă de 68 de ani, care nu avea o relaţie personală preexistentă cu minora, a exploatat diferenţa semnificativă de vârstă, statutul social şi poziţia de autoritate deţinută pentru a crea un cadru favorabil comiterii agresiunii sexuale, sens în care ansamblul probator administrat conturează inclusiv recurgerea de către autor la mecanisme de manipulare psihologică specifice fenomenului de tip grooming”.

Aurel Litan a absolvit Școala de ingineri de tancuri și camioane și a obținut ulterior titlul de inginer doctor în automobile rutiere, specializându-se în vehicule destinate intervențiilor în condiții speciale.

Este recunoscut ca inventator al autospecialelor „Regina”, utilizate de trupele Jandarmeriei pentru transport de trupe, echipamente și intervenții în situații de ordine publică.

După trecerea în rezervă în 2014, Litan a rămas activ în viața publică și asociativă, fiind președintele filialei Cluj a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din MAI și implicat în mediul privat, printr-o firmă care organizează cursuri de formare profesională pentru agenți de pază.