O fată de 12 ani a căzut de la etajul unui adăpost. Copila a vrut să iasă în oraș, în seara de Paști

Un accident teribil s-a petrecut în prima zi de Paști, în municipiul Slatina, din județul Olt. O copilă de 12 ani, aflată de scurtă vreme în sistemul de protecție, a căzut de la etajul IV.

Accidentul s-a petrecut în cartietul Progresul în duminica de Paști, 16 aprilie a.c., fata căzând de la fereastra unui apartament situat la etajul IV. Copila se afla în apartament cu alte cinci fete și cu educatoarea care le îngrijea în acea zi.

„La data de 16 aprilie 2023, în jurul orei 17:25, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat de un bărbat, din municipiul Slatina, cu privire la faptul că o persoană se află întinsă pe sol, pe strada Zmeurei, din municipiul Slatina.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina și echipaje de prim-ajutor. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că o minoră, în vârstă de 12 ani, din comuna Milcov, ar fi căzut de la etajul unui bloc, situat pe strada Zmeurei, din aceeași localitate.

În urma evenimentului, minora a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina”, au anunțat polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„A fost adusă acum trei săptămâni, pe violență domestică”

Șefa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a explicat, pentru „Adevărul”, că fata se afla de câteva săptămâni în sistemul de protecție, ajungând aici în regim de urgență, în urma unui episod de violență domestică petrecut în familie.

„Este o fetiță care a fost adusă acum trei săptămâni, pe violență domestică, în căsuță. Era într-un apartament cu cinci fete, sărbătoriseră, luaseră masa de Paște. Începuse furtuna aseară, ploaia. Fetița i-a spus aseară șefului de centru, la spital (pentru că a fost conștientă), că voia să iasă în oraș și s-a gândit că doamna (n. red. - educatoarea) n-o s-o lase pe ploaie și s-a gândit ea să coboare pe geam. Este la spital acum, echilibrată, ținută sub observație, o să începem o anchetă, de mâine, și la nivelul instituției, să vedem exact care sunt împrejurările, ce s-a întâmplat”, a declarat Rădița Piroșca, șefa DGASPC Olt.

Fata le-ar mai fi spus că nu s-a gândit că nu va reuși să coboare pe fereastră în siguranță.

La acest moment, din datele pe care le deține directorul DGASPC Olt, starea copilei este stabilă. A fost transferată, de la Spitalul Județean de Urgență Slatina, la Spitalul Clinic de Urgență Craiova, unde este internată în secțai de Terapie Intensivă. Deși are multiple fracturi, vestea bună este că nu i-ar fi fost afectată coloana vertebrală.

„Este echilibrată, este ținută sub observație, ținem legătura în continuare cu spitalul. Tot timpul a fost conștientă, cooperantă, a vorbit”, a mai spus Piroșca.

„În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătamare corporală din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat polițiștii.