Încă un scandal la Primăria Slatina. Doi șoferi s-ar fi luat la bătaie pe scările din fața instituției

Doi angajați din cadrul Primăriei Slatina s-ar fi luat la bătaie în fața sediului instituției, joi după-amiază, 25 iunie 2026. Polițiștii cercetează cele întâmplate.

În eveniment ar fi fost implicați șoferul primarului municipiului și un alt șofer din cadrul instituției. Altercația în urma căreia cel de-al doilea șofer a ajuns la spitalul din Slatina s-a produs joi după-amiază.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Claudiu Șerban, a confirmat pentru „Adevărul” că polițiștii au fost sesizați cu privire la „o stare conflictuală în zona unei instituții publice din municipiul Slatina”. „Poliția face cercetări pentru stabilirea situației de fapt”, a mai precizat reprezentantul IPJ Olt.

Unul dintre bărbații implicați a fost condus la Poliție pentru declarații, celălalt le-a spus polițiștilor că are nevoie de îngrijiri medicale.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Slatina, Anca Ioniță, a transmis la solicitarea „Adevărul” că primarul municipiului nu are comentarii de făcut pe acest subiect, fiind vorba despre un caz aflat în competența organelor de cercetare.

Conflictul nu este primul incident petrecut la Primăria Slatina în acest an. În cursul lunii mai a existat un incident între primarul municipiului, Mario De Mezzo, și secretarul primăriei, Mihai Idita, secretarul susținând că a fost urmărit până la toaletă și îmbrâncit de primar în urma unor neînțelegeri administrative. Primarul a negat acuzațiile de agresiune fizică, recunoscând doar că a avut loc o discuție tensionată.

Un alt incident a avut loc relativ, în 11 iunie, o femeie agresând verbal și fizic un polițist local. Femeia ar fi fost nemulțumită de soluționarea unei probleme, provocând un scandal în sediul primăriei. Aceasta a lovit o angajată și a agresat un polițist local care a intervenit pentru a o calma. Femeia a fost ulterior imobilizată și dusă la audieri.