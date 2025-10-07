Act de cruzime în Bistrița-Năsăud: doi bărbați au forțat un cal să tragă o mașină de teren

Doi bărbați, de 22 și 44 de ani, din comuna Rodna, Bistrița-Năsăud, au fost reținuți pentru 24 de ore după ce au fost surprinși în imagini video forțând un cal să tragă o mașină de teren.

→ Imaginea 1/3: Doi bărbați din Bistrița-Năsăud, reținuți după ce au forțat un cal să tragă o mașină de teren

Animalul a fost lovit și obligat să depună eforturi dincolo de limitele sale naturale, iar întreaga scenă a fost văzută și de un copil prezent la fața locului, potrivit știrileprotv.ro.

Poliția Animalelor s-a autosesizat imediat și a deschis o anchetă. Cei doi urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Primarul comunei Rodna, Valentin Grapini, a condamnat gestul: „Este un act de cruzime fantastic. E strigător la cer așa ceva, e de condamnat, nu se poate așa ceva”.

Conform legii, rănirea sau schingiuirea animalelor se pedepsește cu închisoare, iar instanța poate dispune și interdicția de a deține animale între 1 și 5 ani, ca pedeapsă complementară.