Ce facultăți au admitere pe bază de dosar în 2026

Pentru miile de absolvenți de liceu care își doresc o carieră universitară fără presiunea suplimentară a unor probe scrise eliminatorii, sesiunea de admitere aduce vești bune. Mai multe facultăți din România optează pentru un sistem de admitere bazat exclusiv pe dosar.

Pentru generația care a susținut Bacalaureatul în 2026, oportunitățile sunt variate, iar stresul examenelor de admitere poate fi evitat la numeroase facultăți de prestigiu din țară.

De la Universitatea din București până la Politehnica București, trecând prin centre universitare precum Cluj, Iași sau Timișoara, selecția pe bază de dosar devine o alternativă tot mai căutată de absolvenții de liceu.

Facultăți fără examen în 2026. Admiterea se face pe baza de dosar

În Capitală, Universitatea din București oferă cinci structuri unde admiterea se face exclusiv prin concurs de dosare, criteriul unic fiind media generală de la Bacalaureat. Facultatea de Biologie își primește candidații la specializările Biologie, Biochimie și Ecologie și protecția mediului fără nicio probă suplimentară.

Facultatea de Chimie adoptă aceeași regulă, iar Facultatea de Geografie, împreună cu Facultatea de Geologie și Geofizică, completează oferta științelor pământului.

De asemenea, Facultatea de Administrație și Afaceri organizează admitere fără examen pentru programul Marketing, bazându-se integral pe media generală de la bacalaureat.

Pentru celelalte programe ale aceleiași facultăți – Administrație publică, Administrarea afacerilor, Cibernetică economică și Administrarea afacerilor – Focșani – clasificarea se face pe baza notelor obținute la probele scrise ale Bacalaureatului, nu pe un examen separat, ceea ce înseamnă că, practic, și aici admiterea se rezumă la dosar, doar că ponderea o au notele individuale, nu media generală.

La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, patru facultăți au ales calea simplificată. Facultatea de Istorie admite fără examen, pe baza mediei generale, cu singura condiție a unei scrisori motivaționale evaluate calitativ (admis/respins), care însă nu influențează nota finală. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Studii Europene și Facultatea de Știința și Ingineria Mediului completează paleta clujeană, toate utilizând media generală de la Bacalaureat drept unicul criteriu de ierarhizare.

Este de remarcat că la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, majoritatea programelor de licență se încadrează în această regulă, oferind astfel o portiță largă pentru viitorii specialiști în domeniul ecologic.

Mergând mai departe, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se distinge prin numărul impresionant de facultăți care nu fac admitere în baza unui examen.

Nouă dintre structurile sale admit exclusiv pe baza mediei generale de la Bacalaureat: Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere și Facultatea de Matematică. Fiecare dintre acestea oferă programe diverse, de la științe exacte la umaniste, toate accesibile fără presiunea unui concurs suplimentar.

Universitatea de Vest din Timișoara cuprinde patru facultăți care organizează admiterea prin concurs de dosare, fără probă scrisă sau orală. Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, precum și Facultatea de Matematică și Informatică – toate își ierarhizează candidații utilizând exclusiv media generală obținută la examenul de bacalaureat.

Astfel, vestul țării se aliniază tendinței naționale de simplificare, oferind o alternativă viabilă pentru cei care nu doresc să susțină probe suplimentare.

La rândul său, Universitatea Politehnica din București propune un model aparte: treisprezece facultăți organizează admitere pe baza dosarului, însă criteriile exacte – care pot include medii ale anilor de studiu sau note la anumite discipline – sunt stabilite de fiecare facultate în parte și trebuie consultate pe site-ul universității.

Lista completă cuprinde Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Aerospațială, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine, Facultatea de Științe Aplicate, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și Facultatea de Inginerie Medicală. Toate acestea exclud examenul scris clasic, dar impun o analiză atentă a dosarului conform propriilor metodologii.

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Nu în ultimul rând, Academia de Studii Economice din București se numără printre instituțiile cele mai generoase în această privință, având opt facultăți care admit studenți exclusiv în baza mediei generale de la Bacalaureat.

Facultatea de Administrație și Management Public, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Facultatea de Management, Facultatea de Marketing și Facultatea de Relații Economice Internaționale – toate își construiesc foile de admiși în baza mediei generale la Bacalaureat, fără o probă suplimentară.

Cum se calculează media de admitere. Exemple

Pentru marea majoritate a facultăților enumerate mai sus, calculul este extrem de simplu: media de admitere este egală cu media generală obținută la examenul de Bacalaureat, în proporție de 100%. Astfel, dacă un absolvent are media 9,25, aceasta devine automat și media sa de admitere, fără adunări, înmulțiri sau ponderi ascunse.

Universitățile întocmesc liste în ordine descrescătoare a acestor medii, iar ocuparea locurilor se face până la epuizarea numărului de locuri scoase la concurs. Această metodă elimină orice subiectivitate și oferă candidatului certitudinea că efortul depus pe parcursul întregului liceu, culminând cu Bacalaureatul, este răsplătit direct.

Există însă și câteva excepții mici. La Facultatea de Istorie din Cluj, de exemplu, scrisoarea motivațională este obligatorie, dar nu are pondere în calcul; ea poate doar să respingă un candidat dacă nu este pusă la dosar, dar nu îi îmbunătățește sau înrăutățește media.

La Universitatea din București, pentru specializările de la Administrație și Afaceri, cu excepția Marketingului, se iau în calcul notele individuale ale probelor scrise de Bacalaureat, nu media generală – un detaliu esențial pentru cei care au avut rezultate diferite la diverse discipline.

De asemenea, la Politehnica București, deși nu există examen, fiecare facultate poate stabili propriile ponderi între media generală și mediile din liceu sau notele la anumite materii, așa că viitorii ingineri trebuie să verifice cu atenție regulamentul specific facultății alese.

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Care sunt facultățile de viitor (dintre cele pe bază de dosar)

Dintre toate aceste opțiuni, câteva domenii se evidențiază ca fiind deosebit de promițătoare pentru piața muncii în următoarele decenii. Știința mediului, disponibilă la Cluj prin Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, dar și prin programele de Ecologie, de la Facultatea de Biologie din cadrul Universității București, pregătește specialiști în gestionarea resurselor naturale și combaterea poluării – o necesitate stringentă în contextul schimbărilor climatice.

De asemenea, ingineria biotehnică și biomedicală, oferite la Politehnica prin facultățile de Ingineria Sistemelor Biotehnice și Inginerie Medicală, se află în fruntea inovației, alăturându-se biotehnologiilor și biochimiei, prezente la UB și UAIC. Aceste programe combină știința exactă cu aplicațiile practice în sănătate și agricultură, sectoare în continuă expansiune.

De asemenea, Facultățile de Matematică și Informatică, prezente la Timișoara, Iași și Cluj, sunt adevărate motoare ale economiei digitale, iar intrarea fără examen le face extrem de atractive. În plan economic, Academia de Studii Economice acoperă toate palierele: de la finanțe și bănci la marketing și relații internaționale, domenii care vor rămâne esențiale indiferent de fluctuațiile pieței.

În sfera umanistă, facultățile de Litere, Istorie, Filosofie și Sociologie oferă competențe transferabile – gândire critică, analiză, comunicare – care sunt tot mai căutate în mediul profesional diversificat de astăzi. De asemenea, Administrația publică și Managementul, disponibile la UB și ASE, pregătesc viitoarea clasă de conducători din sectorul public și privat.