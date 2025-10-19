Motivul pentru care un oraș european interzice temporar adopțiile de pisici negre

Autoritățile unui oraș european au decis să interzică temporar adopțiile de pisici negre din adăposturile de animale pentru a preveni eventuale „ritualuri” cu conotații sinistre în perioada Halloweenului.

Este vorba de orașul spaniol Terrasa, nord-estul Cataloniei, unde toate cererile de adopție sau de găzduire temporară a acestor feline vor fi respinse între 6 octombrie și 10 noiembrie, pentru a le proteja de posibile abuzuri sau de folosirea lor ca recuzită, a anunțat serviciul local pentru bunăstarea animalelor, scrie BBC.

Viceprimarul orașului a declarat pentru televiziunea spaniolă că cererile de adopție pentru pisicile negre cresc de obicei în jurul Halloweenului.

Deși în cultura occidentală pisicile negre sunt adesea asociate cu vrăjitoria și considerate aducătoare de ghinion, în multe alte culturi, precum cea japoneză sau egipteană, ele simbolizează prosperitatea și norocul.

Consiliul local din Terrassa a precizat că nu a existat nicio dovadă de cruzime față de pisicile negre în oraș, însă au fost semnalate incidente în alte zone, iar decizia a fost luată în urma avertismentelor venite din partea organizațiilor pentru protecția animalelor.

„Încercăm să prevenim situațiile în care oamenii adoptă din impuls sau doar pentru că este un trend. Iar în cazuri ca acestea, despre care știm că există, vrem să evităm orice practici macabre”, a declarat Duque.

Potrivit autorităților locale, în Terrassa trăiesc peste 9.800 de pisici, iar centrul de adopții al orașului găzduiește aproximativ 100 de feline, dintre care 12 sunt negre, a relatat Agenția de Știri Catalană.

Consiliul local a subliniat că măsura este „temporară și excepțională” și reprezintă o precauție suplimentară pentru protejarea animalelor, fără a exclude posibilitatea de a fi repetată pe viitor.

Excepțiile din perioada interdicției vor fi analizate individual de centrul de adopții, iar procesul normal de adopție și găzduire temporară va fi reluat după Halloween.