Un muzeu pentru nevăzători a fost inaugurat în Bucureşti. „Arată că incluziunea nu este un gest simbolic”

Publicat:

Muzeul Comunităţii şi Educaţiei Nevăzătorilor „Regina Elisabeta”, primul spaţiu muzeal din România dedicat istoriei, culturii şi contribuţiilor persoanelor nevăzătoare, a fost inaugurat joi la Liceul Tehnologic „Regina Elisabeta" din Bucureşti.

La ceremonie au participat Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, Katrin Langensiepen, membru al Parlamentului European şi activist pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, alături de reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului educaţional, ai societăţii civile şi ai comunităţii persoanelor nevăzătoare.

„Accesul la cultură, educaţie şi memorie colectivă este un drept fundamental. Acest muzeu arată că incluziunea nu este un gest simbolic, ci o investiţie în demnitate, cetăţenie şi viitorul nostru comun”, a declarat Nicu Ştefănuţă, Vicepreşedinte al Parlamentului European.

„Deschiderea Muzeului Regina Elisabeta este un omagiu adus liderilor care au construit fundaţiile educaţiei şi incluziunii pentru comunitatea nevăzătorilor. Continuăm această moştenire, privim spre viitor şi lucram impreuna să construim o societate în care cultura, educaţia şi oportunităţile sunt accesibile tuturor”, a declarat Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Un muzeu care aduce la lumină poveşti prea puţin cunoscute Muzeul „Regina Elisabeta” celebrează peste un secol de istorie, educaţie şi creativitate a comunităţii nevăzătorilor din România. Este un spaţiu care face vizibile vocile elevilor, profesorilor, artiştilor şi inovatorilor sociali care, în pofida barierelor, au contribuit esenţial la patrimoniul cultural şi uman al societăţii româneşti, potrivit News.

Inspirat de viziunea Reginei Elisabeta a României, care încă din 1907 a susţinut accesul la educaţie şi recunoaştere socială pentru persoanele nevăzătoare, muzeul depăşeşte rolul unei colecţii de obiecte. El devine un instrument educaţional şi civic, un spaţiu în care trecutul, prezentul şi viitorul se întâlnesc pentru a schimba percepţii şi a construi respect.

„Acest muzeu nu vorbeşte despre dizabilitate ca limitare, ci despre potenţial, creativitate şi contribuţie. Este un exemplu de cum educaţia şi cultura pot demonta barierele atitudinale care încă persistă în Europa”, a subliniat Katrin Langensiepen, membru al Parlamentului European.

O experienţă multisenzorială, accesibilă tuturor

Conceput în acord cu principiile Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, muzeul propune o experienţă deschisă tuturor vizitatorilor, indiferent de abilităţi.

Exponatele îmbină perspective istorice şi contemporane prin: artă tactilă şi obiecte explorabile prin atingere, naraţiuni audio şi interactive, experienţe participative care încurajează empatia şi înţelegerea.

Muzeul demonstrează că accesibilitatea este o resursă culturală, nu o concesie, şi că atunci când mediile sunt concepute pentru toţi, întreaga comunitate are de câştigat.

Un spaţiu al educaţiei, dialogului şi apartenenţei

Muzeul Comunităţii şi Educaţiei Nevăzătorilor „Regina Elisabeta” este gândit si ca un spaţiu viu de învăţare, dialog şi conectare între generaţii. El se adresează elevilor, profesorilor, familiilor, decidenţilor şi publicului larg, invitându-i să descopere un patrimoniu care devine punct de plecare pentru conversaţii despre identitate, apartenenţă şi drepturi egale.

„Muzeul Regina Elisabeta este, înainte de toate, vocea comunităţii nevăzătoare, nu ca obiect de observare, ci ca comunitate care vorbeşte pentru sine. Este un spaţiu al educaţiei, mândriei şi umanităţii împărtăşite, unde incluziunea este atât pedagogie, cât şi practică. În această primă etapă, ne bucurăm de sprijinul donatorilor şi investitorilor care cred în incluziune şi echitate, şi planificăm să dezvoltăm muzeul într-un spaţiu complet imersiv al identităţii persoanelor nevăzătoare, cu expoziţii tematice, parteneriate internaţionale cu artişti nevăzători şi colaborări cu muzee similare din întreaga lume", a spus Camelia Platt, CEO Light into Europe şi curator al muzeului 

Inaugurarea muzeului marchează mai mult decât deschiderea unui nou spaţiu cultural. Este un moment simbolic şi totodată practic, în care incluziunea devine vizibilă, valorizată şi împărtăşită. 

Muzeul „Regina Elisabeta” contribuie la construirea unei Românii în care diversitatea este recunoscută, educaţia este accesibilă, iar nimeni nu este lăsat în urmă.

București

