Italia introduce arta în tratament: medicii pot prescrie vizite la muzeu pentru sănătatea psihică a pacienților

Într-un proiect-pilot inovator, medicii din regiunea Piemont pot recomanda pacienților nu doar medicamente, ci și vizite la muzee, ateliere artistice și activități culturale, pentru a sprijini sănătatea emoțională și psihică a persoanelor vulnerabile.

În regiunea Piemont, Italia, medicii de familie pot prescrie pacienților, alături de medicamente, vizite la muzee, ateliere artistice și alte activități culturale. Inițiativa face parte din proiectul-pilot „Muzeu și Bunăstare: trasee de îngrijire prin artă și cultură”, lansat de serviciul sanitar Asl To3 și inspirat din conceptul de „prescripție socială” aplicat în sistemul public de sănătate. Scopul este de a integra arta și cultura în planurile personalizate de tratament, oferind suport persoanelor vulnerabile.

Proiectul a evoluat din inițiativa „Oulx: in arte salus” și implică două instituții culturale de prestigiu: Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea și Reggia di Venaria, deja active de ani buni în proiecte care combină sănătatea și cultura.

De la cabinet la muzeu

„Obiectivul nostru este să scoatem pacienții din cabinetul medical și să îi integrăm în spații capabile să genereze bunăstare, relaționare și stimulare emoțională”, explică Giovanni La Valle, directorul general al Asl To3, potrivit presei italiene.

Proiectul este susținut de Fundația Compagnia di San Paolo, în cadrul programului „Cantiere Cultura e Salute 2025”, și are o bază științifică solidă. Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut, într-un raport din 2019 bazat pe peste 3.000 de studii internaționale, că artele contribuie la prevenție, sprijin psihologic, gestionarea bolilor cronice și îmbunătățirea calității vieții.

Medicii din Torino aplică deja acest model, demonstrând că experiențele culturale activează procese cognitive, emoționale și sociale, reducând anxietatea, izolarea socială și formele ușoare sau moderate de depresie.

O colaborare multiprofesională

Proiectul a fost conceput de personalul medical din districtul Val Susa–Val Sangone, implicând medici, asistenți, psihologi, specialiști în promovarea sănătății, artiști, profesori și asociații locale. Centrul medical din Oulx a devenit un spațiu permanent de artă, deschis comunității.

Programul se adresează adulților și vârstnicilor singuri, persoanelor cu fragilități psihologice, dizabilități intelectuale ușoare, boli cronice sau vulnerabilități sociale. După prescrierea medicului și programarea prin sistemul CUP, pacienții sunt însoțiți de echipa medicală la muzeu, în grupuri mici, iar la final sunt monitorizați clinic și evaluați.

Francesco Manacorda, directorul Castello di Rivoli, subliniază: „Recunoașterea experienței artistice ca formă de tratament înseamnă atribuirea muzeului a unei funcții de însoțire către bunăstare”.