Video Simulare Evaluarea Națională 2026. Elevii au ieșit plini de speranță din sala de examen. „Mă așteptam la mai greu”

Prima probă a simulării Evaluării Naționale le-a dat mari speranțe elevilor. Subiecte accesibile, poate prea ușoare, au evaluat unii dintre candidați. Sunt convinși că în vară va fi și mai bine.

„Ne-a picat argumentativ” au fost cuvintele care le-au adus cea mai mare bucurie candidaților care în vară urmează să susțină probele Evaluării Naționale. Până acolo, luni, 16 martie 2026, ei au susținut simularea cu subiecte unice la nivel național. Și a fost ușor, au spus cei mai mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă. Chiar mai ușor decât se așteptau.

„Subiectele au fost destul de ușoare. La subiectul II ne-a picat să argumentăm - dacă noi credem că știm să argumentăm atunci când nu se întâmplă lucrurile cum doream noi. Și n-a fost greu. Mă așteptam la liric”, a spus o elevă care a ieșit printre primii din sala de examen.

A venit de la Cârlogani, o localitate rurală situată la aproximativ 25 km distanță de Slatina, cu microbuzul școlar, alături de ceilalți zece colegi de clasă, școala lor fiind arondată centrului de examen organizat la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina.

Eleva spune că la școală fac frecvent simulări cu subiecte pe tiparul celor de examen, astfel că n-a avut surprize nici la literatură și nici la gramatică. „Am lucrat foarte mult la școală și chiar a fost ușor. Mă aștept la 8 sau 9. Și până la examen o să mai învăț”, a mai adăugat adolescenta.

„Destul de ușoare (n. red. - subiectele), m-am descurcat bine. Textul a fost nici prea ușor, nici prea greu. Cred că o să fie mai ușoare la examen”, a fost reacția unei alte eleve, tot de la școala din Cârlogani. Elevii spun că faptul că au rămas doar 11 în clasă, pentru că s-au mai transferat dintre colegi la școli din municipiul Slatina, îi avantajează. „Lucrăm foarte mult. Avem profesori care chiar ne ajută. Suntem 11 în clasă, au mai plecat pe parcurs. Copiii care au plecat au avut note, în simulările trecute, mai mici decât noi”, a dezvăluit o altă elevă care la simularea județeană a reușit o lucrare de 9,20 la Limba română și 8,10 la Matematică.

În timp ce stăm de vorbă ies din ce în ce mai mulți elevi care au predat lucrările. Cu toții se declară încântați că nu „i-a chinuit nimeni cu liricul”.

Și ei sunt convinși, așa cum se întâmplă an de an, că subiectele de la examenul propriu-zis vor fi chiar și mai ușoare, așa că au speranțe că vor reuși admiterea acolo unde își doresc.

„Pentru Mate am emoții mai mari. Sunt mai OK la română. În opinia mea o să fie mai ușor la vară. Practic, sunt mai grele ca să ne sperie, să învățăm”, este convins un elev care la etapa județeană a reușit să obțină, spune, nota 8,00.

„Subiectele au avut un grad de dificultate mediu. Mă așteptam la mai greu. Mă așteptam la un liric, dar argumentativul a fost chiar OK”, continuă elevii.

„Cred că la prima simulare am avut multe emoții, dar nu mai am”, mai dezvăluie adolescenții, apreciind că astfel de activități îi ajută cu adevărat să se familiarizeze cu rigorile examenului.

„Au participat unii dintre ei și la olimpiade”

Pe elevii de la Școala Cârlogani îi așteaptă la poarta școlii domnul diriginte, care este foarte mândru de toți. „Au participat unii dintre ei și la olimpiade: Română, Matematică, Geografie, Șah. Am avut și în anii trecuți copii care au intrat la <Minulescu>, <Titulescu> (n. red. – licee teoretice bine cotate). Emoțiile sunt, ca la fiecare examen, dar eu sper că și le stăpânesc”, spune dirigintele.

Pentru că este tema zilei, vorbim și despre nemulțumirile profesorilor față de măsurile adoptate de Guvern și despre intenția de a boicota examenele naționale. Profesorul spune că le împărtășește colegilor supărarea, dar că și-ar dori să se găsească o formă de protest care să nu-i implice pe copii. „Să nu-i dea peste cap pe elevi, eu asta mi-aș dori. Acum, vedem!”, mai spune profesorul.

Vorbim și despre șansele la educație. Mărturisește că la începutul carierei a predat într-o școală în care se preda în regim simultan. „Cu asta nu sunt de acord. Nu e educație, e o formă de economie și atât. Am avut și noi, cred că acum șapte ani, o clasă. Am făcut tot ce ne-a stat în putință să nu mai ajungem acolo, pentru că nu e o variantă optimă pentru nimeni”, a mai spus profesorul.

În județul Olt, la simularea Evaluării Naționale participă toate școlile care au elevi de clasa a VIII-a, deși printre profesori se numără și cadre didactice care s-au declarat de acord cu boicotarea simulărilor. Organizatorii au găsit însă suficiente cadre didactice pentru a forma comisiile și a desfășura activitatea fără probleme.