Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Video Simulare Evaluarea Națională 2026. Elevii au ieșit plini de speranță din sala de examen. „Mă așteptam la mai greu”

Prima probă a simulării Evaluării Naționale le-a dat mari speranțe elevilor. Subiecte accesibile, poate prea ușoare, au evaluat unii dintre candidați. Sunt convinși că în vară va fi și mai bine.

Ne-a picat argumentativ” au fost cuvintele care le-au adus cea mai mare bucurie candidaților care în vară urmează să susțină probele Evaluării Naționale. Până acolo, luni, 16 martie 2026, ei au susținut simularea cu subiecte unice la nivel național. Și a fost ușor, au spus cei mai mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă. Chiar mai ușor decât se așteptau.

Subiectele au fost destul de ușoare. La subiectul II ne-a picat să argumentăm - dacă noi credem că știm să argumentăm atunci când nu se întâmplă lucrurile cum doream noi. Și n-a fost greu. Mă așteptam la liric”, a spus o elevă care a ieșit printre primii din sala de examen.

A venit de la Cârlogani, o localitate rurală situată la aproximativ 25 km distanță de Slatina, cu microbuzul școlar, alături de ceilalți zece colegi de clasă, școala lor fiind arondată centrului de examen organizat la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina.

Eleva spune că la școală fac frecvent simulări cu subiecte pe tiparul celor de examen, astfel că n-a avut surprize nici la literatură și nici la gramatică. „Am lucrat foarte mult la școală și chiar a fost ușor. Mă aștept la 8 sau 9. Și până la examen o să mai învăț”, a mai adăugat adolescenta.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă a simulării FOTO: A. Mitran
Destul de ușoare (n. red. - subiectele), m-am descurcat bine. Textul a fost nici prea ușor, nici prea greu. Cred că o să fie mai ușoare la examen”, a fost reacția unei alte eleve, tot de la școala din Cârlogani. Elevii spun că faptul că au rămas doar 11 în clasă, pentru că s-au mai transferat dintre colegi la școli din municipiul Slatina, îi avantajează. „Lucrăm foarte mult. Avem profesori care chiar ne ajută. Suntem 11 în clasă, au mai plecat pe parcurs. Copiii care au plecat au avut note, în simulările trecute, mai mici decât noi”, a dezvăluit o altă elevă care la simularea județeană a reușit o lucrare de 9,20 la Limba română și 8,10 la Matematică.

În timp ce stăm de vorbă ies din ce în ce mai mulți elevi care au predat lucrările. Cu toții se declară încântați că nu „i-a chinuit nimeni cu liricul”.

Și ei sunt convinși, așa cum se întâmplă an de an, că subiectele de la examenul propriu-zis vor fi chiar și mai ușoare, așa că au speranțe că vor reuși admiterea acolo unde își doresc.

Școli divizate sub spectrul boicotului: între „este un gest de protest” și „copiii nu au nicio vină”

„Pentru Mate am emoții mai mari. Sunt mai OK la română. În opinia mea o să fie mai ușor la vară. Practic, sunt mai grele ca să ne sperie, să învățăm”, este convins un elev care la etapa județeană a reușit să obțină, spune, nota 8,00.

„Subiectele au avut un grad de dificultate mediu. Mă așteptam la mai greu. Mă așteptam la un liric, dar argumentativul a fost chiar OK”, continuă elevii.

Cred că la prima simulare am avut multe emoții, dar nu mai am”, mai dezvăluie adolescenții, apreciind că astfel de activități îi ajută cu adevărat să se familiarizeze cu rigorile examenului.

„Au participat unii dintre ei și la olimpiade”

Pe elevii de la Școala Cârlogani îi așteaptă la poarta școlii domnul diriginte, care este foarte mândru de toți. „Au participat unii dintre ei și la olimpiade: Română, Matematică, Geografie, Șah. Am avut și în anii trecuți copii care au intrat la <Minulescu>, <Titulescu> (n. red. – licee teoretice bine cotate). Emoțiile sunt, ca la fiecare examen, dar eu sper că și le stăpânesc”, spune dirigintele.

Pentru că este tema zilei, vorbim și despre nemulțumirile profesorilor față de măsurile adoptate de Guvern și despre intenția de a boicota examenele naționale. Profesorul spune că le împărtășește colegilor supărarea, dar că și-ar dori să se găsească o formă de protest care să nu-i implice pe copii. „Să nu-i dea peste cap pe elevi, eu asta mi-aș dori. Acum, vedem!”, mai spune profesorul.

Elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă a simulării FOTO: A. Mitran
Vorbim și despre șansele la educație. Mărturisește că la începutul carierei a predat într-o școală în care se preda în regim simultan. „Cu asta nu sunt de acord. Nu e educație, e o formă de economie și atât. Am avut și noi, cred că acum șapte ani, o clasă. Am făcut tot ce ne-a stat în putință să nu mai ajungem acolo, pentru că nu e o variantă optimă pentru nimeni”, a mai spus profesorul.

În județul Olt, la simularea Evaluării Naționale participă toate școlile care au elevi de clasa a VIII-a, deși printre profesori se numără și cadre didactice care s-au declarat de acord cu boicotarea simulărilor. Organizatorii au găsit însă suficiente cadre didactice pentru a forma comisiile și a desfășura activitatea fără probleme.

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Teodor Meleșcanu, fost ministru de Externe și fost șef SIE, avertizează: “Decizia președintelui N. Dan a fost pripită și lipsită de discernământ, punând în pericol viețile românilor”. Meleșcanu prevede un dezastru în cazul unui atac: Baza Kogălniceanu e la 60 km de Cernavodă
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Proiect de lege: câinii nu vor mai putea fi legați la gard. Ce riscă stăpânii și când ar putea intra în vigoare noile reglementări
fanatik.ro
image
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
cancan.ro
image
Povestea de dragoste a celor mai în vârstă miri din lume. Aveau 90 și 100 de ani când s-au căsătorit
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce taxe trebuie să plătești dacă vinzi o mașină în 2026. Ce obligații fiscale apar după tranzacție
playtech.ro
image
Mihai Stoica, anunț despre Vlad Chiricheș și Daniel Graovac, ieșiți accidentați în FCSB – Metaloglobus!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii au anunțat că merg în SUA
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință mai multe țări europene. De cine se teme Putin mai mult
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte