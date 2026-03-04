Urgență în Slatina. 25 de persoane au fost evacuate din cauza unei alunecări de teren. Două locuințe afectate și altele în pericol

Zeci de persoane au fost evacuate din locuințe în municipiul Slatina, în urma unei alunecări de teren care a afectat deja două case, iar altele sunt în pericol. Alunecarea s-a produs pe strada Grădiște, la locuințe construite la baza dealului cu același nume.

Alunecarea de teren a fost sesizată de locuitorii de pe strada Grădiștea. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, alunecarea este în evoluție.

„Alunecare de teren în evoluție în municipiul Slatina, strada Grădiște.

În urma evaluărilor efectuate în teren:

- două locuințe au fost afectate de alunecarea de teren (o locuință este grav afectată, iar o altă locuință este afectată ușor, la nivelul acoperișului);

- alte cinci locuințe sunt în pericol de a fi afectate.

Ca măsură preventivă, au fost relocate 25 de persoane din cele șapte locuințe (16 adulți și 9 copii).

Situația este monitorizată de ISU Olt și Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina”, a transmis ISU Olt.