Video Accident grav cu trei morți și un rănit pe DN 6, pe drumul unde a avut loc tragedia cu suporteri PAOK

Trei persoane și-au pierdut viața, iar o alta a fost rănită, în urma unui grav accident rutier produs duminică după-amiază pe DN 6, în afara localității Domașnea, în județul Caraș-Severin. În coliziune au fost implicate un TIR și un microbuz de marfă. Traficul rutier a fost blocat complet în zonă. DN 6 este același drum pe care s-a produs tragicul accident în care 7 suporteri greci ai PAOK au murit, luna trecută.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, accidentul s-a produs între localitățile Cornea și Domașnea.

Impactul violent a dus la moartea a trei persoane aflate în microbuz, iar o a patra victimă a fost rănită.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și al Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD.

Din primele informații, una dintre victime a fost găsită încarcerată. Echipajele de intervenție au extras din microbuz trei persoane decedate. Șoferul autocamionului a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportat la spital de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Traficul pe DN 6 este blocat total până la finalizarea cercetărilor efectuate de polițiștii rutieri.

Reprezentanții ISU fac apel la șoferi să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate în zonă și să folosească rute alternative.

Accidentul s-a produs pe același drum pe care, în urmă cu aproximativ zece zile, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav, după ce microbuzul în care se aflau s-a izbit de un TIR, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Ultimul dintre supraviețuitorii acelui accident a fost transferat în Grecia pe 4 februarie, cu o aeronavă de pe Aeroportul Internațional Timișoara.