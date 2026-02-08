search
Duminică, 8 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Accident grav cu trei morți și un rănit pe DN 6, pe drumul unde a avut loc tragedia cu suporteri PAOK

0
0
Publicat:

Trei persoane și-au pierdut viața, iar o alta a fost rănită, în urma unui grav accident rutier produs duminică după-amiază pe DN 6, în afara localității Domașnea, în județul Caraș-Severin. În coliziune au fost implicate un TIR și un microbuz de marfă. Traficul rutier a fost blocat complet în zonă. DN 6 este același drum pe care s-a produs tragicul accident în care 7 suporteri greci ai PAOK au murit, luna trecută.

Trei persoane și-au pierdut viața pe DN 6. FOTO: captură video
Trei persoane și-au pierdut viața pe DN 6. FOTO: captură video

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin, accidentul s-a produs între localitățile Cornea și Domașnea.

Impactul violent a dus la moartea a trei persoane aflate în microbuz, iar o a patra victimă a fost rănită.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și al Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD.

Din primele informații, una dintre victime a fost găsită încarcerată. Echipajele de intervenție au extras din microbuz trei persoane decedate. Șoferul autocamionului a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportat la spital de către un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Traficul pe DN 6 este blocat total până la finalizarea cercetărilor efectuate de polițiștii rutieri.

Reprezentanții ISU fac apel la șoferi să respecte indicațiile forțelor de ordine aflate în zonă și să folosească rute alternative.

Accidentul s-a produs pe același drum pe care, în urmă cu aproximativ zece zile, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav, după ce microbuzul în care se aflau s-a izbit de un TIR, în apropiere de Lugoj, județul Timiș. Ultimul dintre supraviețuitorii acelui accident a fost transferat în Grecia pe 4 februarie, cu o aeronavă de pe Aeroportul Internațional Timișoara.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Giorgia Meloni nu s-a ferit de cuvinte, după ce a văzut ce se întâmplă în timpul JO de iarnă: ”Dușmanii Italiei”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Subvenții APIA în 2026: ce se schimbă la plățile directe și cine poate primi banii
playtech.ro
image
Zeljko Kopic, prima reacție despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo: „Acest club merită respect”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Amenințată cu dezmoștenirea dacă nu divorțează, a rămas însărcinată. Reacția amantei
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Horoscopul dragostei în săptămâna 9–15 februarie 2026
mediaflux.ro
image
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?