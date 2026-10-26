Avansul accelerat al tehnologiei redesenează complet piața muncii. Prezentă la emisiunea Next a publicației Adevărul, experta în AI și robotică Ana-Maria Stancu Stancu a explicat ce meserii rămân sigure: „Dacă vrem să avem o meserie sigură: electrician, instalator, curățenie. Toate care țin de lucru manual și de chestii de precizie, pentru că roboții pot face lucruri de precizie, dar chestii repetitive. Dacă i-ai scos din context și îi pui în altul, trebuie să-i reantreneze pe zona respectivă. Roboții încă nu au ajuns la capacitatea să se antreneze foarte rapid”.

Urmărește mai jos emisiunea completă