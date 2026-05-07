Video Un șofer începător a rămas cu mașina blocată în Parcul Belvedere din Sibiu. Poliția Locală caută persoana de la volan

Un șofer cu semn de începător a ajuns cu mașina în Parcul Belvedere, cel mai nou parc din Sibiu, după ce a pierdut controlul autoturismului în apropierea zonei de pump-track. Zona este frecventată noaptea de tineri și adolescenți. Poliția Locală urmează să ia legătura cu proprietarul pentru stabilirea identității persoanei aflate la volan și pentru aplicarea măsurilor legale.

Incidentul a avut loc în weekend. Mașina a rămas blocată într-o zonă denivelată de pe spațiul verde. Pentru a scoate autoturismul, șoferul a avut nevoie de ajutorul unor persoane aflate în parc, traversând cu vehiculul o zonă cu arbuști și plante ornamentale.

A doua zi după incident, urmele lăsate de mașină erau încă vizibile în iarbă, în apropierea pump-track-ului.

Potrivit publicației locale Turnul Sfatului, zona este frecventată noaptea de tineri și adolescenți care folosesc mașinile și motocicletele pentru curse sau pentru a asculta muzică.

Reprezentanții Primăriei Sibiu au precizat că incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere și că, din primele verificări, nu ar fi fost vorba despre o plimbare intenționată prin parc.

„Poliția Locală a analizat aceste imagini și a constatat faptul că respectivul șofer se deplasa cu spatele dinspre str. Preot Bacca spre parcarea amenajată la baza Parcului și a piedut controlul vehiculului. Nereușind să ia virajul și să redreseze mașina, a pătruns pe zona verde situată pe o margine a Parcului. Prin urmare, șoferul nu a circulat pe aleile Parcului”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

Autoritățile spun că autoturismul a fost identificat, iar Poliția Locală urmează să ia legătura cu proprietarul pentru stabilirea identității persoanei aflate la volan și pentru aplicarea măsurilor legale.

După apariția imaginilor în spațiul public, redacția Turnul Sfatului a fost contactată de o femeie care s-a prezentat drept mama șoferiței implicate în incident. Aceasta a transmis că familia a contactat deja Poliția Locală și că au fost luate măsurile necesare.

Incidentul a atras atenția și asupra lipsei agentului de pază în parc. Primăria Sibiu a precizat că în acel moment polițistul local se afla într-o altă zonă pentru îndeplinirea altor atribuții, fiind demarată o cercetare internă pentru verificarea situației.