Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Momentul în care un congolez beat intră într-un refugiu de tramvai, lovește un stâlp și se oprește într-un gard, pe Șoseaua Chitilei

Publicat:

Accident grav, duminică dimineaţă, pe Șoseaua Chitilei, unde un şofer beat a intrat într-un refugiu de tramvai, a lovit apoi un stâlp şi s-a oprit în gardul unei case de pariuri, rămânând încarcerat în maşină.

Accidentul a fost surprins de camerele video stradale. FOTO: captură video
Accidentul a fost surprins de camerele video stradale. FOTO: captură video

Sâmbătă dimineață, în jurul orei 06:40, Brigada Rutieră a fost alertată printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui accident grav pe Șoseaua Chitilei.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 33 de ani, cetățean congolez, conducea un autoturism dinspre bulevardul Bucureștii Noi spre Centura București, când, la numărul 136, a pierdut controlul direcției şi maşina a lovit în plin refugiul de tramvai. Autoturismul a fost apoi proiectat într-un stâlp de iluminat, iar în cele din urmă s-a oprit în gardul unei case de pariuri, pe care l-a distrus aproape complet.

 O cameră de supraveghere din zonă a surprins întreaga secvență, care arată cu câtă violență s-a produs impactul.

În urma accidentului, șoferul a rămas încarcerat  între fiarele contorsionate ale mașinii, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a-l extrage în siguranță din vehicul.

Ulterior, bărbatul a fost preluat conștient de o ambulanță și transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Conducătorul auto, un cetăţean congolez în vârstă de 33 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Se efectuează cercetarea locului faptei pentru stabilirea concretă a mecanismului de producere a accidentului de circulație. Traficul rutier se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor rutieri”, au transmis reprezentanții Brigăzii Rutiere printr-un comunicat.

Potrivit aceleiaşi surse, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele materiale sunt consistente, proprietarul casei de pariuri al cărui gard a fost dărâmat declarând că valoarea distrugerilor depășește 6.000 de lei.

București

