Urmărire ca-n filme: Un tânăr a fost prins după ce a condus haotic prin București. A avariat trei mașini și autospeciala Poliției

Un tânăr de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate, fără să provoace victime. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Polițiștii Capitalei, din cadrul Secției 11 Polițiem au depistat în trafic un tânăr, în vârstă de 21 de ani, aflat sub influența alcoolului, care conducea haotic pe o arteră intens circulată din Capitală și care punea în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Intervenția promptă a echipajului a dus la scoaterea acestuia din trafic înainte ca acțiunile sale să aibă consecințe grave.

„În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, polițiști din cadrul Secției 11 Poliție, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un autoturism care circula haotic pe Șoseaua Mihai Bravu, din direcția Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu. Comportamentul conducătorului auto era deviant și punea în pericol siguranța traficului rutier” a transmis Poliția Capitalei.

În acest context, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele luminoase și acustice ale autospecialei.

Conducătorul auto nu s-a conformat și a accelerat, continuând deplasarea către Bulevardul Râmnicu Sărat.

În dreptul unui imobil, șoferul a pierdut controlul direcției și a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar.

„Echipajul de poliție a intervenit imediat și a blocat vehiculul, conform procedurilor legale” mai spun polițiștii.

Tânărul a încercat să fugă și a provocat avarii autospecialei de poliție

Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 21 de ani, a încercat să fugă, deschizând portiera stângă și provocând avarii minore autospecialei de poliție (zgâriere a barei-față).

„Polițiștii au procedat la imobilizarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

La fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul Brigăzii Rutiere pentru testarea conducătorului auto. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar rezultatul testării DrugTest a fost negativ” mai precizează sursa citată.

Tânărul a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală în vederea recoltării de probe biologice.

Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, nefiind înregistrate victime.

După isprava sa, bărbatul de 21 de ani s-a ales cu dosar penal

„În continuare, tânărul a fost condus la sediul Secției 11 Poliție pentru continuarea cercetărilor, acesta fiind reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și distrugere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3” spune Poliția.

Poliția Capitalei reamintește totodată că șofatul unui autovehicul sub influența alcoolului reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe tragice.

„Polițiștii acționează permanent în sprijinul cetățenilor și pentru menținerea unui climat de siguranță publică. Recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte un comportament responsabil și să evite urcarea la volan după consumul de alcool” au mai transmis reprezentanții Poliției.