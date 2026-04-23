Un copil de 12 ani a fost izbit de o mașină după ce a căzut dintr-o căruță aflată în mers

Un accident grav a avut loc joi seară pe DJ 106S, în localitatea Daia din județul Sibiu. Un băiat de 12 ani a ajuns la spital după ce a căzut dintr-o căruță aflată în mers și a fost lovit de un autoturism care circula în aceeași direcție.

Potrivit IPJ Sibiu, copilul, domiciliat în Roșia, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe carosabil în timp ce căruța se deplasa spre localitatea Roșia, potrivit Sibiu 100.

În acel moment, un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din Vurpăr, l-a acroșat pr băiat.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care i-a acordat copilului primele îngrijiri medicale.

Copilul a fost transportat ulterior la Spitalul Luther, prezentând o fractură de gleznă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Amintim că, în octombrie, un accident grav a avut loc pe un drum județean din Maramureș, în localitatea Suciu de Jos. O mașină s-a ciocnit violent cu o căruță în care se aflau mai multe persoane, printre care și copii. În urma impactului, un minor a murit, iar alte persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tot anul trecut, o femeie de 33 de ani și copilul ei, în vârstă de numai, 3 ani, au murit după ce au căzut dintr-o căruță și au fost loviți de un camion.