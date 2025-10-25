Video Tragedie în Munții Făgăraș: două persoane au murit după ce au căzut sute de metri în zona Vârfului Netedu

Două persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu, iar o a treia a fost salvată și transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunțat Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu, potrivit publicației Turnul Sfatului.

„Astăzi, trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpăşelului. Una dintre acestea a reuşit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viaţa. Persoana aflată în viaţă a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, şi transportată în siguranţă la Bâlea Lac. La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane”, a precizat Popescu.

Cele două victime sunt doi bărbați din Ploiești, în vârstă de 35 și, respectiv, 50 de ani, transmit reprezentanții Salvamont Sibiu.

Din cauza terenului dificil și a condițiilor meteorologice nefavorabile, trupurile celor două victime nu au putut fi recuperate sâmbătă. „Operaţiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru, cât şi aerian, în funcţie de evoluţia vremii”, a adăugat directorul Salvamont Sibiu.

Primele informații arată că persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă. Deocamdată, nu se cunosc vârstele și identitatea acestora.

Echipele Salvamont vor reveni duminică în zona accidentului pentru continuarea intervenției.