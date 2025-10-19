O tânără de 29 de ani a murit în timpul unei excursii pe munte, după ce a alunecat într-o prăpastie

O femeie de 29 de ani a căzut de la 250 de metri înălțime, în timp ce se afla într-o excursie în grup în Parcul Național Piatra Craiului.

„Ieri, 18 octombrie 2025, în jurul orei 13:30, am primit un apel prin care se anunța alunecarea și dispariția vizuală a unei persoane de sex feminin, în vârstă de 29 de ani, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului.

În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în care se aflau cei trei turiști din grupul din care făcea parte și persoana în cauză, precum și a coordonatelor transmise, ne-am dat seama că ne confruntăm cu un caz aproape similar cu cel precedent — tot în Brâul de Mijloc (partea sudică), în condiții de iarnă instalată și vizibilitate foarte redusă”, transmite Salvamont Zărnești într-o postare pe rețelele de socializare.

În misiunea de salvare au plecat, inițial, o echipă din cinci salvatori montani, având asupra lor echipament medical și tehnic complet, pregătiți pentru situația în care am fi găsit victima în viață.

„Ulterior, s-a constituit o a doua echipă de intervenție, formată din alți unsprezece membri ai Serviciului Public Local Salvamont Zărnești, precum și un dispecer, care a menținut permanent legătura atât cu echipele din teren, cât și cu instituțiile statului implicate în sistemul integrat de urgență.

Din păcate, a fost găsit doar trupul neînsuflețit al victimei, în zona La Grote, pe traseul La Lanțuri”, adaugă sursa citată.

Potrivit salvamontiștilor, căderea, estimată la aproximativ 250 de metri, i-a provocat traumatisme severe.

„Acțiunea de extragere a victimei a fost una «clasică» pentru Piatra Craiului — dificilă, expusă și solicitantă — pe care am reușit să o încheiem în jurul orei 23:00”, precizează aceștia.

Semnalul de alarmă tras de salvamontiști

În contextul acestei tragedii, salvamontiștii atenționează turiștii că „turele «bizare», preluate de pe un track de ceas sau telefon, fără echipament adecvat și experiență montană reală, pot avea consecințe tragice.”

„În condițiile actuale, echipamentul necesar ar fi trebuit să însemne mult mai mult decât o pereche de gheruțe și o cască, iar un colectiv de tură format din persoane care s-au văzut de câteva ori nu poate asigura, realist vorbind, desfășurarea unei ture reușite și sigure.

Atenție. Prudență. Renunțare.

Acestea rămân cuvintele pe care dorim să le transmitem tuturor celor care aleg muntele în condiții dificile.

Transmitem condoleanțe familiei și putere în a accepta cele întâmplate, știind că urmează momente extrem de grele pentru cei dragi.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, subliniază Salvamont Brașov.