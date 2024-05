O nouă crimă în Sibiu. Tânără ucisă de iubitul ei. Criminalul a încercat să scape fugind pe munte

O nouă crimă comisă sâmbătă, 18 mai 2024, a îngrozit comunitatea din Sibiu. Victima avea doar 21 de ani și era din județul vecin, Brașov. Suspectul principal este chiar iubitul acesteia, un tânăr de 24 de ani, din județul Sibiu. El a fost reținut duminică, 19 mai, pentru 24 de ore.

Potrivit informațiilor furnizate de către anchetatori, victima a fost găsită fără suflare, cu gâtul tăiat, într-un apartament din Sibiu, sâmbătă după-amiaza, 18 mai 2024.

În seara aceleiași zile, după prinderea făptașului, într-o pădure din Păltiniș, autoritățile au făcut publică fapta.

Nu se știe cu exactitate motivul crimei, dar este luată în calcul și ipoteza comiterii acesteia pe fondul consumului de droguri.

Cel care a descoperit tânăra ucisă este colegul de apartament al celor doi îndrăgostiți. Locuiau de un an într-un apartament închiriat în cartierul Mihai Viteazu din Sibiu. Înainte de comiterea crimei, un scandal a izbucnit între amorezi.

După o noapte de audieri, suspectul principal a fost reținut 24 de ore, duminică, 19 mai 2024, urmând să fie prezentat unui judecător de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă sub acuzația de omor.

Ceartă urmată de crimă

Nici nu s-au stins ecourile crimei milionarului sibian Adrian Kreiner, asasinat cu bestialitate în propria casă în toamna lui 2023, de către trei bărbați care voiau să-l jefuiască, dintre care doi au fost găsiți și extrădați în țară din Irlanda și Scoția, iar cel de-al treilea încă este căutat.

Iar sibienii nu au uitat nici de fostul director de la Direcția de Agricultură, inginerul Nicolae Neamțiu, ucis de fiul său, aflat sub efectul drogurilor.

Iar lista faptelor abominabile petrecute în ultimul timp în Sibiu poate continua.

Vecinii cuplului implicat în noua crimă din Sibiu au povestit că au auzit zgomote puternice și voci ridicate din apartament înainte de comiterea faptei. Unul dintre aceștia chiar a încercat să aplaneze conflictul, dar suspectul, care i-a deschis ușa, a spus fugar că nu se întâmplă nimic și apoi a închis imediat.

Oamenii au crezut că este o ceartă între îndrăgostiți și nu au mai insistat, și nici nu au chemat Poliția. De altfel, nu era pentru prima dată când îi auzeau certându-se.

Cu toate acestea, părerile în privința lor sunt contradictorii. În timp ce unii îi vedeau ca pe niște tineri timizi, la locul lor, alții le considerau comportamentul „suspect“.

Leziunile din jurul gâtului victimei i-au dus pe anchetatori pe urmele suspectului

Tânăra brașoveancă a fost găsită fără suflare, cu plăgi tăiate în jurul gâtului, de către colegul de apartament, când acesta s-a întors de la muncă.

„Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu (IPJ) este abilitat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu să comunice următoarele: la data de 18.05.2024, în jurul orei 15,30, prin apel 112, IPJ Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul că o persoană de sex feminin ar fi decedată și ar prezenta leziuni în zona gâtului, într-un imobil din municipiul Sibiu. La fața locului s-au deplasat polițiști de investigații criminale, criminaliști, precum și medic legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Sibiu, constatându-se că este vorba despre o tânără în vârstă de 21 de ani, din județul Brașov, decedată”, a menționat purtătoarea de cuvânt a Poliției Județene Sibiu, Elena Welter despre noua crimă din Sibiu.

Criminal fugar, descoperit câteva ore mai târziu într-o pădure din Păltiniș

Cum iubitul fetei lipsea, anchetatorii i-au luat urma cu ajutorul sistemului de supraveghere video al orașului. Așa au aflat că s-a îndreptat către stațiunea montană Păltiniș, aflată la 35 de kilometri depărtare de municipiul Sibiu. Cu ajutorul jandarmilor montani, suspectul a fost găsit într-o pădure. Spera să-și facă pierdută urma pe munte.

„Întrucât în urma examinării sumare a cadavrului s-a conturat suspiciunea rezonabilă că decesul ar fi survenit ca urmare a comiterii unei fapte cu violență, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Trupul victimei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Sibiu în vederea efectuării autopsiei. Din primele investigații efectuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, cu sprijinul jandarmilor montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Păltiniș, a fost identificat și prins un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din județul Sibiu, bănuit că ar fi comis fapta pe fondul unui conflict spontan cu victima. Tânărul este, în prezent, audiat în vederea lămuririi circumstanțelor comiterii faptei”, a mai menționat sursa citată.

După o noapte de audieri, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus duminică, 19 mai 2024, măsura reținerii pentru 24 de ore a suspectului principal - tânărul de 24 de ani din județul Sibiu, cercetat penal pentru omor: „Persoana în cauză este încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Sibiu”. Ancheta în cazul tinerei ucisă în Sibiu continuă.