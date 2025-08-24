Kate Middleton, prima schimbare majoră de look din ultimii ani. Prințesa de Wales a apărut blondă la slujba de duminică

Kate Middleton a atras toate privirile la slujba de duminică, unde a apărut alături de prințul William și cei trei copii ai lorâ. Prințesa de Wales a apărut cu un look surprinzător, cu părul vizibil mai deschis la culoare.

Prințesa de Wales a apărut cu o culoare a părului vizibil mai deschisă, duminică, alături de Prințul William și cei trei copii ai lor, la slujba religioasă de la Crathie Kirk, aproape de Balmoral – o apariție de familie care a transmis un mesaj de unitate în ciuda tensiunilor „grave” și în continuă creștere cu Prințul Harry, potrivit mirror.co.uk.

Noua apariție a prințesei a surprins pe toată lumea la slujba de duminică

Kate, cunoscută pentru nuanța ei brunetă clasică, și-a etalat noua coafură, părul fiind cu câteva tonuri mai deschis. Ea a fost văzută zâmbitoare pe locul din față al unui Range Rover negru, condus de William, în timp ce Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte stăteau pe bancheta din spate. Charlotte, în vârstă de 10 ani, a părut și ea foarte veselă în drum spre biserică.

O sursă citată de Mirror a precizat: „În fiecare vară, părul Prințesei de Wales pare mai deschis la culoare din cauza soarelui.”

Evenimentul a fost și un semn clar al păstrării tradițiilor regale, în ciuda rupturii adânci cu ducii de Sussex. La slujbă au participat și membri importanți ai familiei regale, printre care Regele Charles și Regina Camilla – care au sosit separat –, precum și Prințesa Anne.

Tensiunile dintre Familia Regală și Prințul Harry sunt în continuă creștere

Au trecut deja trei ani de când William și Kate au fost fotografiați ultima dată alături de Harry și Meghan, în fața Castelului Windsor, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, pe 8 septembrie 2022. Atunci, gestul a fost văzut ca o „ramură de măslin” întinsă de William către fratele său, care își luase rămas-bun de la Marea Britanie și de la rolul său oficial în Familia Regală cu doi ani înainte.

Însă relațiile s-au deteriorat și mai mult între timp, după o serie de dezvăluiri și acuzații considerate trădări. Potrivit fostului editor regal Duncan Larcombe, situația este acum la cel mai jos nivel de până acum: „Nu există nicio îndoială că rivalitatea dintre ei este mai gravă ca niciodată. Atât de multe s-au întâmplat, a fost atâta furie și atâtea trădări. Cu cât trece mai mult timp fără să vorbească, cu atât prăpastia dintre ei se adâncește.”

Larcombe a continuat: „Interviul lor cu Oprah Winfrey a fost prima lovitură puternică, pentru că a arătat că Harry și Meghan erau dispuși să vorbească public despre familia regală, în special despre Charles și William, într-un mod pe care nu l-ai fi așteptat niciodată din partea unui alt membru al familiei. Apoi, cartea lui Harry, Spare, a fost extrem de dăunătoare și l-a înfuriat pe William, deoarece a dezvăluit secrete de familie. Acum, Harry și Meghan și-au construit propria existență în California, dar o fac pentru bani, vânzându-se celui care plătește cel mai mult. Între timp, în aceiași trei ani, William și Kate au fost preocupați de datorie și nu au profitat financiar de statutul lor.”