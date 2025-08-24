25 august, ziua în care Friedrich Nietzsche, unul dintre cei mai influenți și controversați filosofi din istorie, s-a stins din viață

Pe 25 august 1900, a murit Friedrich Nietzsche, unul dintre cei mai importanți filosofi europeni al secolului al XIX-lea. Tot într-o zi de 25 august, Michael Schumacher avea să devină unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formula 1.

1609-Astronomul italian Galileo Galilei a inventat primul său telescop terestru cu refracție

Galileo Galilei (n. 15 februarie 1564, Pisa, Ducatul Florenței⁠– d. 8 ianuarie 1642, Marele Ducat de Toscana) a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian care a jucat un rol important în Revoluția Științifică.

Printre realizările sale se numără îmbunătățirea telescoapelor și observațiile astronomice realizate astfel, precum și suportul pentru heliocentrismul copernican.

Galileo a fost numit „părintele astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii moderne”, „părintele științei”, și „părintele științei moderne”.

Mișcarea obiectelor uniform accelerate, predată în aproape toate cursurile de fizică la nivel de liceu și început de facultate, a fost studiată de Galileo ca subiect al cinematicii.

Potrivit Wikipedia, contribuțiile sale la astronomia observațională includ confirmarea prin telescop a fazelor planetei Venus, descoperirea celor mai mari patru sateliți ai lui Jupiter (denumiți în cinstea sa, sateliți galileeni), și observarea și analiza petelor solare. Galileo a lucrat și în știința aplicată și în tehnologie, îmbunătățind tehnica de construcție a busolelor.

Stephen Hawking a spus că „Galileo, poate mai mult decât orice altă persoană, a fost responsabil pentru nașterea științei moderne.

25-August 1861: Cumplitul accident feroviar în tunelul Clayton, Marea Britanie

23 de persoane mor și alte 176 sunt rănite într-un accident feroviar în tunelul Clayton, Anglia. La acea vreme, a fost cel mai grav accident feroviar din istoria Marii Britanii.

1900-A încetat din viață marele filosof german Friedrich Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche (n. 15 octombrie 1844, Röcken - d. 25 august 1900, Weimar) este unul dintre cei mai importanți filosofi europeni al secolului al XIX-lea, care a exercitat o influență remarcabilă, adesea controversată, asupra gândirii filosofice a generațiilor ce i-au urmat.

Filosofia lui Nietzsche gândește reevaluarea filozofiei și artei Greciei antice din perioada istorică cea mai veche, în defavoarea clasicismului, văzut ca afirmare a viziunii raționale și, în consecință, decadent.

Nietzsche identifica în tradiția greacă patru etape: 1)etapa obscură a Titanilor când lumea era indefinită; 2) etapa rațiunii echilibrate și a visării (apolinicul); 3) etapa haosului, a beției, a dezordinii, a băuturilor narcotice (dionisiacul); 4) etapa acordului între apolinic și dionisiac, unde starea de beție este limitată de o rațiune echilibrată.

Conceptul de „voință de putere” joacă un rol central în gândirea lui Nietzsche, în măsura în care acesta este pentru el - în sens metafizic-un instrument pentru înțelegerea lumii: „esența cea mai intimă a existenței este voința de putere”, potrivit wikipedia.

Proiectul lui de reevaluare a conceptelor tradiționale ale metafizicii va antrena abolirea valorilor idealiste, în special ale creștinismului, dar și ale istoricilor.

Voința de putere este analizată ca relație internă a unui conflict, ca structură intimă a devenirii, ca pathos fundamental, și nu numai ca dezvoltare a unei forțe.

Pornind de la premisa voinței de putere, Nietzsche dezvoltă o psihologie abisală, care pune pe prim plan lupta sau asocierea instinctelor, a impulsurilor și afectelor, conștiința nefiind decât perceperea tardivă a efectelor acestui joc al forțelor subconștiente.

Nietzsche face distincție între morala „celor slabi” și cea a celor „puternici”. Astfel, în concepția lui, mila, altruismul, toate valorile umanitare sunt, de fapt, valori prin care omul se neagă pe el însuși pentru a-și da aparența unei frumuseți morale și a se convinge de propria-i superioritate.

1907- A murit scriitorul și filologul român Bogdan Petriceicu Hașdeu

Bogdan Petriceicu Hasdeu (n. 16/ 26 februarie 1838, Cristinești, Hotin, actualmente în Ucraina – d. 25 august 1907, Câmpina) a fost un scriitor și filolog român din familia Hâjdău, pionier în diferite ramuri ale filologiei și istoriei românești.

Spirit enciclopedic, jurist, lingvist, folclorist, publicist, istoric și om politic, Hasdeu a fost una dintre cele mai mari personalități ale culturii române din toate timpurile. Din anul 1877 a fost membru al Academiei Române.

1936- S-a născut actorul român Sebastian Papaiani

Miercuri, 25 august, se împlinesc 85 de ani de la naşterea actorului de teatru, film, radio şi TV Sebastian Papaiani. Actor complet, complex şi deosebit de talentat, şi-a câştigat popularitatea şi simpatia publicului, prin rolurile de comedie, dar şi prin cele în care a abordat şi registre mai grave.

Sebastian Papaiani s-a născut la 25 august 1936, la Piteşti. La vârsta de 17 ani se angajează contabil la un oficiu farmaceutic, joacă teatru de amatori, îndrumat de fosta Miss România 1936, Crina Cojocaru, care îl determină să treacă peste multe obstacole şi să devină actor.

În anul 1960, a absolvit Institutul de Teatru şi Cinematografie din Bucureşti. În primii ani după absolvire joacă pe scena Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu.

În 1961 şi-a făcut debutul în producţia cinematografică „Purgatoriul nr. 5”, însă calea spre marea carieră i-a fost deschisă de întâlnirea cu regizorul Geo Saizescu, care l-a distribuit în rolul lui Păcală, în filmul cu acelaşi nume (1974).

Dintre piesele jucate pe scena Teatrului Odeon (fost Giuleşti) menţionăm: „Astă seară se joacă fără piesă” de Luigi Pirandello, în regia lui Alexa Visarion, „Domnişoara Nastasia” de Gh. M. Zamfirescu, în regia lui Horea Popescu, „Livada cu vişini” de Cehov, regia Sorin Militaru, „Să nu-ţi faci prăvălie cu scară” de Eugen Barbu, regia Sanda Manu şi multe altele.

S-a aflat, de asemenea, pe scenele Teatrului Naţional din Bucureşti, Teatrului de Comedie, dar şi pe scena Teatrului „George Ciprian” din Buzău.

A jucat, de asemenea, în serialele TV „Numai iubirea” (Manole Tudose; 2004), „Lacrimi de iubire” (Nea Tache; 2005), „Nimeni nu-i perfect” (Domnul Predescu; 2008).

În martie 2013, cinematograful „Modern” din Piteşti a primit numele actorului Sebastian Papaiani, în cadrul unei ceremonii la care au participat câteva sute de persoane.

Prezent la eveniment, cunoscutul actor, originar din Piteşti, a mulţumit autorităţilor locale şi conducerii Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor (RADEF) pentru iniţiativa de a da numele său unui cinematograf.

Artistul a fost decorat cu Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, pe 13 decembrie 2002, „pentru devotamentul şi harul artistic puse în slujba teatrului romanesc”, cu prilejul împlinirii unui veac şi jumătate de existenţă a Teatrului Naţional din Bucureşti. Pentru întreaga activitate, actorul Sebastian Papaiani a primit, în 2011, şi o stea pe Aleea Celebrităţilor.

În luna mai 2016, actorul a suferit un atac vascular cerebral, fiind internat la Spitalul Universitar de Urgenţă.

Sebastian Papaiani a murit la vârsta de 80 de ani, la 27 septembrie 2016.

Actorul Sebastian Papaiani a fost înmormântat, cu onoruri militare la Cimitirul Bellu, pe Aleea Artiştilor, lângă un alt monstru sacru al teatrului şi filmului românesc, Marin Moraru.

1944- Parisul este eliberat de aliați

Eliberarea Parisului (cunoscută și ca Bătălia pentru Paris) a avut loc în timpul celui de-al doilea război mondial de pe 19 august 1944 până la capitularea garnizoanei germane pe 25 august. Parisul fusese administrat de autoritățile militare germane de la capitularea Franței din iunie 1940, când a fost înființat statul marionetă L'État Français cu capitala la Vichy.

Eliberarea a fost rezultatul insurecției organizate de rezistența franceză împotriva garnizoanei germane din Paris.

Pe 24 și 25 august, Forțele Franceze din Interior au primit sprijinul Armatei de Eliberare a Franței Libere, iar insurecția s-a transformat în lupte de stradă, cu folosirea baricadelor, mitralierelor și tancurilor împotriva germanilor și milițiilor colaboraționiștilor.

Această luptă a marcat sfârșitul Operațiunii Overlord, ducând la eliberarea Franței, restaurarea Republicii Franceze și desființarea L'État Français și fuga guvernului acestuia de la Vichy la Sigmaringen, în Germania.

1954- Prima participare a României la Campionatele Europene de atletism

Iolanda Balaș s-a clasat pe locul doi (1,65 m).Iolanda Balaș Sőtér (în maghiară Balázs Jolán) (n. 12 decembrie 1936, Timișoara) campioană olimpică română de etnie româno-maghiară (tatăl român și mama maghiară), care a dominat proba de săritura în înălțime timp de un deceniu. Din 1988 până în 2005 a fost președinta Federației Române de Atletism.

1989 - Sonda Voyager 2 a ajuns la maximă apropiere de Neptun

Neptun este a opta și cea mai îndepărtată planetă de Soare din sistemul solar. Numită după zeul roman al mării, este a patra planetă după diametru și a treia după masă.

Neptun are o masă de 17 ori mai mare decât cea a Pământului și puțin mai mare decât masa lui Uranus, care este de 15 ori mai greu decât Pământul, dar nu la fel de dens.

Neptun orbitează în jurul Soarelui la o distanță de 30,1 unități astronomice, ceea ce înseamnă că orbita sa este de aproximativ 30 de ori mai mare decât orbita Pământului. Simbolul astronomic al lui Neptun este ♆, o variantă modificată a tridentului zeului Neptun.

1991: Debutul pilotului de Formula 1 Michael Schumacher în Marele Premiu al Belgiei

Pe 25 august 1991, Michael Schumacher, care avea să devină unul dintre cei mai mari piloți din istoria Formula 1, a debutat în Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps. Conducând pentru echipa Jordan, Schumacher a impresionat prin performanțele sale, calificându-se pe locul al șaptelea în cursă, deși lipsa experienței și o problemă mecanică l-au împiedicat să termine cursa.

Acest debut promițător a deschis calea unei cariere extraordinare în Formula 1, în care a obținut 7 titluri mondiale.

2012- A murit astronautul american Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună

Neil Alden Armstrong (n. 5 august 1930 – d. 25 august 2012) astronaut american, pilot de încercare și pilot naval, cunoscut ca fiind primul om care a pășit pe Lună. Pe 20 iulie 1969, Neil Armstrong şi colegul său Buzz Aldrin au devenit primii oamenii care au pus piciorul pe Lună.

Neil Armstrong este „un erou american împotriva voinţei lui”, un om care „şi-a servit naţiunea cu mândrie, ca pilot de marină, pilot de încercare, apoi astronaut”, se arăta într-un comunicat difuzat de familie după deces.

Neil Armstrong fusese supus unei intervenţii chirurgicale pe cord la începutul lunii, iar decesul a survenit în urma complicaţiilor după operaţie, potrivit NBC News.

Astronautul s-a născut la 5 august 1930, în Wapakoneta, statul Ohio (nordul SUA). Şi-a început cariera la NASA, agenţia spaţială americană, în 1955.

Primul său zbor spațial a avut loc în 1966. În aceasta misiune el a executat prima andocare a două nave spațiale, împreună cu pilotul David Scott.

Cea de a doua și ultima misiune spațială a lui Armstrong a fost cea de comandant al misiunii de aselenizare Apollo 11 din iulie 1969.

În acest faimos „pas uriaș pentru omenire”, Armstrong și Buzz Aldrin au coborât pe suprafața Lunii și au efectuat o misiune de explorare de două ore și jumătate direct pe suprafața acesteia.

2012 - Nava spaţială americană Voyager 1 intră în spațiul interstelar

Voyager 1 este o sondă spațială lansată de NASA la 5 septembrie 1977, în prezent (2016) încă în funcțiune. A vizitat planetele Saturn și Jupiter, fiind prima sondă care a transmis imagini cu sateliții acestor planete.

La data de 7 decembrie 2007 se afla la o distanță de 104,7 AU de Soare, fiind cel mai îndepărtat obiect făcut de oameni, și își va păstra această caracteristică, deoarece are cea mai mare viteză față de Soare și Pământ dintre toate sondele lansate.

În 2009 se afla la 10 miliarde de km depărtare de Pământ, iar semnalele radio transmise au nevoie de aproximativ 15 ore pentru a ajunge pe Pământ.

La 25 august 2012, Voyager 1 a ieșit din heliosferă și a pătruns în spațiul interstelar, devenind primul obiect spațial creat de om care a reușit acest lucru.