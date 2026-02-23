search
Luni, 23 Februarie 2026
Două femei au ars de vii în propriile locuințe în incendii produse în județele Argeș și Olt

Publicat:

O femeie a murit luni dimineață într-un incendiu care a izbucnit într-o locuinţă din satul argeşean Băceşti. O altă femeie a murit în județul Olt, tot în urma unui incendiu, în propria gospodărie.

Incendiu în județul Argeș FOTO: ISU Argeș
Incendiu în județul Argeș FOTO: ISU Argeș

Un incendiul a izbucnit luni dimineață la o locuinţă din comuna argeşeană Drăganu, satul Băceşti. Echipajele de pompieri care au intervenit pentru a stinge flăcările au găsit o casă bătrânească arzând generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 80 de metri pătraţi. 

În timpul intervenţiei pentru stingerea incendiului, salvatorii au găsit în casă trupul carbonizat al unei femei, scrie News.

La finalul intervenţiei, pompierii au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului jarul căzut din sistemul de încălzit.

Într-un alt eveniment, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, în noaptea de duminică spre luni, la un incendiu produs la o casă din comuna Gura Padinii. La faţa locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere şi un echipaj SMURD.

”La sosirea primelor echipaje, locuinţa ardea generalizat, cu flacără deschisă şi degajări mari de fum. Concomitent cu misiunea de stingere a incendiului, s-a asigurat accesul în locuinţă, fiind găsită proprietara, în vârstă de 78 de ani, decedată, cu arsuri pe întreaga suprafaţă a corpului”, au afirmat reprezentanţii ISU Olt.

În urma incendiului au ars bunurile din trei camere de locuit, tavanele din două camere şi un hol, precum şi aproximativ 80 de metri pătraţi din acoperişul casei.

Misiunea pompierilor a durat aproximativ două ore şi jumătate.

Pompierii au precizat că cel mai probabil incendiul a fost provocat de un coş de fum deteriorat.

