Incendiu într-o școală din Drobeta-Turnu Severin: 250 de elevi trec la cursuri online după ce un calculator a luat foc

Un incendiu a izbucnit într-o unitate de învățământ din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc, potrivit primelor date ale anchetatorilor. În momentul producerii incidentului nu se aflau elevi în clădire, însă aproximativ 250 de copii vor învăța online, după ce fumul dens a afectat mai multe spații din școală.

Primele informații arată că incendiul ar fi izbucnit de la un calculator din laboratorul de informatică, potrivit publicației locale Actual Mehedinți. Autoritățile încearcă acum să stabilească exact ce a dus la producerea incidentului.

La fața locului au intervenit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți și polițiștii, care au început imediat verificările. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un scurtcircuit sau despre o altă defecțiune tehnică.

Degajările de fum au fost importante, iar echipajele de intervenție au acționat atât pentru stingerea focului, cât și pentru ventilarea încăperilor afectate. La această oră, pompierii continuă operațiunile pentru lichidarea completă a incendiului.

Cursuri suspendate temporar

Din cauza pagubelor și a fumului care a pătruns în mai multe săli de clasă, conducerea școlii a decis suspendarea cursurilor cu prezență fizică. Aproximativ 250 de elevi vor participa la ore în sistem online până la finalizarea intervenției și evaluarea exactă a situației din clădire.

Autoritățile urmează să stabilească amploarea pagubelor materiale și să anunțe când elevii se vor putea întoarce în siguranță la cursuri.