Tragedie în județul Sibiu. O fetiță de 6 ani a murit după ce a căzut într-un pârâu. Salvatorii îl caută în apă și pe fratele ei

O fetiță de aproximativ 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Copila a fost găsită şi scoasă din apă, în stop cardio-respirator, dar nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

ISU Sibiu a intervenit, luni după-amiază, în jurul orei 16:25, pe raza localității Chirpăr, după ce o fetiță în vârstă de aproximativ 6 ani a căzut într-un pârâu.

Fetița a fost găsită și scoasă din apa rece. Un echipaj SAJ care se afla în zonă a fost redirecționat către locul unde a avut evenimentul iar ambulanțierul a început manevrele de resuscitare, continuând până la sosirea echipajului de la Agnita, iar apoi împreună până la sosirea elicopterului SMURD.

Din păcate, după aproximativ o oră, minora a fost declarată decedată.

„Din nefericire minora nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul acesteia”, au transmis pompierii.

Din informațiile obținute de jurnaliștii Ora de Sibiu se presupune că în apă este căzut și fratele minorei, un băiat în vârstă de aproximativ 9 ani. În aceste momente se efectuează căutări.