Verificări la familia celor doi copii care au murit înecați în pârâu. Părinții au mai avut 2 micuți care au decedat

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu a anunțat că a demarat verificări și evaluări complexe în cazul familiei copiilor de 6 și 9 ani din localitatea Chirpăr, județul Sibiu, care au murit înecați într-un pârâu. Instituția precizează că familia nu s-a aflat anterior în evidențele sale.

Potrivit DGASPC Sibiu, în contextul decesului a patru copii în cadrul aceleiași familii, cazul este tratat drept „o posibilă situație de risc”, însă acest lucru nu duce automat la instituirea unei măsuri de protecție specială prin care copilul rămas să fie separat de familie.

„Situaţia familiei minorilor nu s-a aflat în evidenţele DGASPC Sibiu, neexistând sesizări care să fi impus intervenţia instituţiei până la acest tragic eveniment. În ceea ce priveşte copilul rămas în familie, precizăm că legislaţia în vigoare nu permite instituirea automată a unei măsuri de protecţie specială”, se arată într-o informare transmisă de instituție, potrivit News.ro.

Reprezentanții DGASPC subliniază că evaluarea este realizată conform prevederilor legale și vizează stabilirea eventualelor riscuri pentru copilul rămas în familie.

„În urma evaluării situaţiei şi în măsura în care ce va putea concluziona că există o situaţie de risc iminent pentru copil în familie vor fi efectuate demersuri, în procedură de urgenţă, pentru instituirea pe cale judiciară a măsurii de protecţie specială. În prezent aceste activităţi de verificare au fost deja iniţiate, urmând ca după finalizarea lor să se poată concluziona şi acţiona potrivit legislaţiei în domeniul protecţiei copilului”, mai precizează sursa citată.

În prezent, activitățile de verificare au fost deja inițiate, urmând ca, după finalizarea acestora, să fie luate măsurile prevăzute de legislația în domeniul protecției copilului.

Specialiștii DGASPC Sibiu au anunțat că părinții și copilul rămas vor beneficia de servicii gratuite de consiliere psihologică, ca măsură de suport și prevenție, în cadrul unui Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, aflat în subordinea direcției.

O fetiță de 6 ani și fratele său, în vârstă de 9 ani, au murit luni, după ce au căzut într-un pârâu din localitatea Chirpăr. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate asupra fetiței, aceasta a fost declarată decedată, iar trupul neînsuflețit al fratelui a fost găsit și scos din apă ulterior.