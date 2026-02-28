Ceață densă în zece județe, sâmbătă dimineață. Restricții pe A1 Sibiu–Deva, după ce o mașină a luat foc pe autostradă

Traficul rutier este afectat de ceață în zece județe din țară, sâmbătă dimineață, potrivit Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române. În paralel, sunt impuse restricții de circulație pe Autostrada A1, unde un autoturism a fost cuprins de flăcări.

Conform Centrului Infotrafic, este semnalată ceață cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Suceava, Neamț, Vrancea, Iași, Olt, Vaslui și Vâlcea.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță și să folosească luminile de ceață, acolo unde este cazul.

Incendiu pe A1, în zona Săliște

În același timp, circulația este restricționată pe Autostrada A1 Sibiu–Deva, la kilometrul 273, pe sensul de mers către Sibiu, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu.

Potrivit autorităților, în urma unei defecțiuni tehnice a izbucnit un incendiu la un autoturism aflat pe banda de urgență. Din cauza incidentului, circulația este oprită pe banda de urgență și pe prima bandă. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane rănite.

Cum se circulă pe marile artere

Pe principalele artere rutiere – Autostrada A0, Autostrada A1, Autostrada A2, Autostrada A3, Autostrada A7, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu – se circulă parțial pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de vizibilitate bună.

Polițiștii recomandă prudență sporită la volan și adaptarea vitezei la condițiile de drum.