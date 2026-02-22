Cod galben de ceață pentru zece județe: vizibilitate redusă și risc de ghețuș

Meteorologii au emis duminică seară, 22 februarie, un Cod galben de ceață densă și polei pentru mai multe județe.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prima atenționare, care vizează cinci județe, este valabilă până la ora 23:00, după cum urmează:

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Răsuceni, Clejani, Mârșa, Iepurești, Schitu, Cosoba, Bulbucata;

Județul Ilfov

Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Botoroaga, Dobrotești, Drăgănești-Vlașca, Măldăeni, Tătărăștii de Jos, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Gratia, Frăsinet, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Siliștea, Cosmești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Sârbeni, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Didești, Stejaru, Balaci, Bujoreni, Crevenicu;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Potlogi, Cornești, Corbii Mari, Dragodana, Răcari, Crevedia, Petrești, Cojasca, Lungulețu, Mătăsaru, Gura Șuții, Ciocănești, Odobești, Tărtășești, Finta, Braniștea, Uliești, Mogoșani, Conțești, Vișina, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Șelaru, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Gura Foii, Butimanu, Răscăeți, Slobozia Moară, Cornățelu, Bilciurești;

În aceste județe se va semnala ceață, care va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m și care, în funcție de condițiile locale, va favoriza formarea ghețușului.

A doua avertizare, valabilă până la ora 23:00, vizează alte cinci județe, după cum urmează:

Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Tismana, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Padeș, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Borăscu, Prigoria, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Godinești, Câlnic, Săcelu, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni, Arcani;

Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Curtișoara, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești, Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii - Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Dobrețu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești;

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Mateești, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Breasta, Vârvoru de Jos, Goiești, Teasc, Coșoveni, Carpen, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Seaca de Pădure, Tălpaș, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Baia de Aramă, Bala, Bălăcița, Tâmna, Butoiești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Ponoarele, Florești, Căzănești, Pădina, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Breznița-Motru, Greci, Stângăceaua, Șovarna;

Aici se va semnala, local, ceață ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.