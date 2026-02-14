Ceață densă pe șosele: trafic îngreunat în zeci de județe și pe mai multe tronsoane de autostradă

Circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile, sâmbătă dimineață, din cauza ceții dense care afectează mai multe județe din țară, dar și municipiul București. Vizibilitatea este redusă pe numeroase drumuri naționale și tronsoane de autostradă.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, ceața determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, pe alocuri, chiar sub 50 de metri, în județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea și Vaslui, precum și în Capitală.

În aceste zone, carosabilul este preponderent umed.

Vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și pe mai multe autostrăzi importante, printre care A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov, A4 Ovidiu–Agigea și A7 Ploiești–Adjud. Pe aceste tronsoane, carosabilul este umed, iar temperaturile se mențin pozitive.

Meteorologii au emis un cod galben de ceață, valabil până la ora 09.00, pentru sute de localități din mai multe județe.

În acest context, polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteo și eventualele restricții de trafic, să folosească sistemele de iluminare corespunzătoare, să păstreze o distanță de siguranță între vehicule și să adapteze viteza la condițiile de drum.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite depășirile riscante, să semnalizeze din timp orice manevră, să adopte un comportament preventiv în trafic și să respecte toate regulile de circulație, pentru a reduce riscul de accidente.