Cod galben de ceață și polei în 20 de județe. Avertizare ANM pentru orele următoare

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o nouă serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă și polei, valabile în zone din 20 de județe ale țării, în următoarele ore.

Cod galben de ceață și polei în 20 de județe FOTO: Arhivă
Cod galben de ceață și polei în 20 de județe FOTO: Arhivă

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00 se va semnala ceață care va determina scăderea vizibilității, local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. În aceste condiții, „ceața va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, iar în unele zone sunt așteptate și „precipitații mixte care depun local polei”.

Județele vizate de avertizarea meteorologică sunt: Constanța, Suceava, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Călărași, Covasna, Brașov, Harghita, Alba, Sibiu, Mureș, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Reprezentanții ANM reamintesc că avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore”, iar situația este monitorizată permanent în funcție de evoluția vremii.

