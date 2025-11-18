Garda de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare. Unde au găsit comisarii mii de tone de azotat de amoniu de calciu

Garda Naţională de Mediu atrage atenţia asupra unui „pericol de accident major” în judeţul Satu Mare, după ce comisarii au descoperit mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate în condiţii care nu respectă normele legale. Substanța era stocată în apropierea unor materiale inflamabile, precum carburanți și uleiuri, ceea ce, potrivit inspectorilor, reprezintă o situație cu potențial de tragedie.

„Depozitarea în condiţii necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor substanţe inflamabile, este «reţeta» unei situaţii limită care poate degenera rapid într-o tragedie de proporţii”, a transmis instituţia.

Comisarii Gărzii de Mediu au aplicat amenzi în valoare de 200.000 de lei şi au dispus 12 măsuri de conformare pentru doi operatori economici din judeţ, care nu respectau Autorizaţiile de Mediu. Totodată, a fost sesizat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru a preveni un eventual accident.

Comisarul General al GNM, Andrei Corlan, a subliniat caracterul alarmant al situaţiei: „Nu te poţi juca cu substanţele periculoase cum este azotatul de amoniu. Anunţ public că iniţiem controale în toată ţara la depozitele de carburanţi”. Acesta a precizat că verificările vor avea în vedere modul de depozitare şi manipulare a substanţelor periculoase, precum şi respectarea legislaţiei de mediu.

Potrivit Gărzii de Mediu, depozitele din Satu Mare conţineau mii de tone de azotat de amoniu de calciu aflate într-un mediu impropriu.

„Trebuie să înţelegem că o substanţă atât de periculoasă trebuie izolată total de orice fel de contaminare, dar şi ferită de soare. Toate aceste reguli au un singur scop: evitarea unei explozii de proporţie”, a transmis instituţia.

Pentru neregulile constatate, comisarii au propus suspendarea avizelor de mediu pentru cele două companii implicate, aflate în acelaşi grup.