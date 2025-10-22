search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Controale în București și Ilfov pentru combaterea poluării aerului. Garda de Mediu anunță verificări la agenți economici, șantiere și primării

Garda Națională de Mediu a declanșat, odată cu venirea sezonului rece, o amplă campanie de controale în București și județul Ilfov, având ca scop verificarea activităților care afectează calitatea aerului. Anunțul a fost făcut miercuri pe pagina oficială de Facebook a instituției.

După finalizarea verificărilor, GNM va publica un raport oficial. FOTO: Facebook/Garda de Mediu
După finalizarea verificărilor, GNM va publica un raport oficial. FOTO: Facebook/Garda de Mediu

Potrivit GNM, în următoarea perioadă vor fi controlate CET-urile (centralele termoelectrice) din Capitală, primăriile de sector și autoritățile locale, agenții economici cu potențial poluant și șantierele de construcții.

„Practic, fiecare activitate cu impact asupra calităţii aerului din zona Capitalei va fi controlată în perioada următoare”, a transmis instituția, pe rețelele sociale.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Andrei Corlan, a atras atenția că traficul rutier și încălzirea rezidențială sunt principalele surse de poluare în București, însă șantierele de construcții au devenit, de asemenea, o problemă majoră.

„Avem un set de date foarte clar în urma controalelor pe care le facem. Foarte multe dintre şantierele de construcţii, dar şi marile instalaţii industriale din Bucureşti/Ilfov trebuie să respecte cel puţin normele elementare de mediu. Trebuie instalate plase de siguranţă şi izolare anti-praf, trebuie spălat situl de construcţie, căile de acces şi roţile utilajelor. Trebuie depozitate corect materialele de construcţie. Nu putem tolera normalizarea poluării în Bucureşti”, a declarat Andrei Corlan.

Nivelul poluării, peste limitele admise

GNM avertizează că în Capitală există „un risc major” prin menținerea unor concentrații ridicate de poluanți, care depășesc chiar și de două-trei ori valorile maxime admise. Specialiștii instituției acuză și lipsa unui plan concret și coerent de combatere a poluării aerului.

„Este dificil de crezut că vom înregistra valori îmbunătăţite ale calităţii aerului fără adoptarea şi aplicarea unui plan integrat la nivelul Bucureşti/Ilfov. Traficul rămâne principala cauză şi problemă”, a subliniat comisarul general.

Controale cu tehnologie din PNRR

Acțiunea de control începe oficial pe 22 octombrie 2025 și va implica 30 de comisari din București și Ilfov. Aceștia vor utiliza tehnologie nouă achiziționată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a identifica activități ilegale și surse ascunse de poluare.

După finalizarea verificărilor, GNM va publica un raport oficial cu concluziile inspecțiilor și recomandări pentru autorități.

București

