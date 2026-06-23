Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Peste 400 de echipamente confiscate de ANAF

Inspectorii ANAF au descoperit în județul Satu Mare o fermă clandestină de criptomonede, unde sute de echipamente funcționau permanent și generau un consum ridicat de energie electrică, estimat la milioane de lei.

Controlul a fost declanșat în urma unor analize de risc și verificări operative, după ce autoritățile au identificat neconcordanțe majore între activitatea reală din locație și datele declarate fiscal.

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), în locația verificată funcționa o infrastructură completă destinată minării de active digitale, desfășurată în afara circuitului fiscal și contabil.

„Un element deosebit de relevant constatat de inspectori îl reprezintă faptul că, în perioada august 2025 - aprilie 2026, locația verificată a înregistrat un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate niciun fel de venituri, rezultând elemente privind desfășurarea unor operațiuni semnificative în afara evidențelor fiscale”, arată ANAF.

Investigațiile au indicat că activitatea era organizată pentru funcționare continuă, fiind utilizate echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice adaptate unor consumuri industriale, specifice minării de criptomonede.

În urma controlului, inspectorii antifraudă au confiscat întreaga infrastructură găsită la fața locului: 407 echipamente de minare, evaluate la peste 2 milioane de lei.

→ Imaginea 1/2: FOTO ANAF

Verificările continuă pentru stabilirea veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale care ar fi fost sustrase de la plată. În funcție de rezultate, vor fi dispuse măsurile legale necesare.

„Economia digitală nu reprezintă o zonă fără reguli fiscale. Veniturile generate din exploatarea activelor virtuale sunt supuse obligațiilor de declarare și fiscalizare ca orice altă activitate economică”, mai transmite ANAF.

ANAF anunță că va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale, în contextul creșterii accelerate a acestui sector și al riscurilor asociate folosirii unor structuri economice opace pentru ascunderea veniturilor și evitarea obligațiilor fiscale.