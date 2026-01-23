search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Site cu asasini la comandă plătiți cu criptomonede: doi români, audiați într-o anchetă internațională

Un site suspectat că facilita comenzi pentru asasinate, plătite cu criptomonede, se află în centrul unei anchete internaționale în cadrul căreia DIICOT a efectuat percheziții în București și Râmnicu Vâlcea. Doi suspecți, cetățeni români, au fost audiați.

Plata se făcea exclusiv în criptomonede/FOTO: DIICOT
Perchezițiile au avut loc într-o cauză penală declanșată pe baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„La data de 14 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiile București și Râmnicu Vâlcea, într-o cauză penală inițiată în baza unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Cercetările efectuate în Marea Britanie, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la omor calificat, tentativă la omor calificat, instigare la vătămare corporală, tentativă la vătămare corporală și spălarea banilor, au vizat existența și funcționarea unei pagini de internet suspectată că ar facilita contractarea de asasini”, transmite DIICOT într-un comunicat.

Imaginea 1/4: Percheziții într-un dosar privind funcționarea unui site pe care putea fi comandat un asasin plătit în criptomonede/FOTO: DIICOT
Potrivit autorităților, plata pentru aceste servicii ar fi fost realizată exclusiv în criptomonede, prin intermediul unui sistem de tip escrow, creat și administrat direct pe site, cu scopul de a oferi anonimat și de a îngreuna identificarea fluxurilor financiare.

Utilizarea criptomonedelor ar fi reprezentat un element central al modului de operare al platformei, fiind destinată atât protejării identității utilizatorilor, cât și disimulării provenienței fondurilor.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate mai multe dispozitive de stocare a datelor, criptomonede în valoare de aproximativ 650.000 de dolari, precum și sumele de 292.890 de lei și 48.600 de euro.

De asemenea, doi suspecți, cetățeni români au fost audiați în cursul aceleași zile.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea, precum și reprezentanți din cadrul poliției judiciare din Marea Britanie.

