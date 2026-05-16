O femeie a pierdut aproape 55.000 de lei după un apel de la falși reprezentanți bancari

O femeie din Aiudul de Sus a fost păgubită cu aproape 55.000 de lei după ce a dat curs unor apeluri telefonice de la persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei unități bancare. Cazul este investigat de polițiștii și procurorii din Aiud.

„În perioada 12- 13 mai 2026, o femeie, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, a fost contactată de către persoane necunoscute şi, sub pretextul că o vor ajuta să prevină solicitarea unui credit bancar în numele ei, au determinat-o, prin intermediul unui terminal de tranzacţionare a criptomonedelor, să transfere suma de 24.404 lei, către adrese de portofele electronice”, a transmis IPJ Alba printr-un comunicat remis Agerpres.

Ulterior, escrocii au convins-o pe femeie să acceseze un credit bancar în valoare de 30.300 de lei, sumă pe care femeia a trimis-o, în acelaşi mod, către adrese de portofele electronice.

Autoritățile atrag atenția oamenilor să nu dea curs solicitărilor telefonice venite din partea unor persoane necunoscute şi să anunţe de urgenţă atât unitatea bancară, cât şi poliţia dacă sunt victime ale unor astfel de înşelătorii.

Totodată, reprezentanții IPJ Alba recomandă cetățenilor să urmărească informările publice transmise prin canalele oficiale ale instituției, pentru a fi la curent cu cele mai recente metode de fraudă și recomandări de prevenire.

Aceștia îi îndeamnă pe oameni să consulte constant site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, unde sunt publicate alerte și ghiduri actualizate privind securitatea online.

Metodele de fraudă, tot mai sofisticate

Specialiștii atrag atenția că fraudele online și telefonice devin tot mai sofisticate, iar tot mai mulți români povestesc experiențe în care escrocii folosesc identități false, pagini clonă și aplicații de mesagerie pentru a obține date personale sau bani. Potrivit celui mai recent raport publicat de Revolut, lansat la București pe 26 februarie 2026, fraudele sunt tot mai prezente în aplicațiile de mesagerie privată și pe rețelele sociale.

Un expert juridic a explicat pentru „Adevărul” ce pot face românii pentru a se proteja în fața avalanșei de tentative de fraudă. „Fraudele online nu mai sunt incidente izolate, ci un fenomen tot mai frecvent, care afectează atât persoane fizice, cât și companii”, a declarat pentru „Adevărul” avocata Elena Grecu reprezentanta unei case de avocatură cu același nume.

Potrivit acesteia, din punct de vedere legal, reacția rapidă a victimei este esențială, deoarece primele ore pot face diferența între limitarea prejudiciului și pierderea definitivă a banilor.