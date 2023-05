Diferă prețul asigurării RCA în funcție de județ?

Ne-am fi așteptat ca în capitală, unde numărul de accidente auto conform datelor oficiale publicate anul trecut (ultima statistică disponibilă) a fost de 3097, majoritatea între două mașini, prețul RCA să fie considerabil mai mare decât în județe ca Satu Mare – 296 de accidente – sau Tulcea – 325 de accidente.

Chiar ASF - Autoritatea de supraveghere financiară - menționează, legat de modul în care se calculează prețurile pentru asigurarea RCA că “tariful RCA se stabilește de fiecare societate de asigurare în funcție de propria estimare a riscurilor asociate unor categorii de indicatori (cum ar fi: puterea mașinii, vârsta conducătorului auto, localitatea de domiciliu ș.a.)”.

Am vrut să verificăm dacă într-adevăr așa stau lucrurile și am apelat la un simulator RCA online pe RCA.RO care obține ofertele de preț ale tuturor asiguratorilor. Am ales o Dacia Duster și am fixat vârsta proprietarului mașinii la 45 de ani.

Costul pentru asigurarea auto RCA a fost calculat pentru clasa de bonus-malus B0 și pentru o asigurare pe 12 luni (standard, fără decontare directă).

Cel mai mic preț RCA rezultat pentru București a fost de 1110,1 lei. Cumva surprinzător, în Satu Mare (am ales capitala de județ), prețul cel mai mic a fost tot de 1110,1 lei, deși accidentele auto înregistrate în județ sunt de peste 10 ori mai puține ca în București. Și la fel în Tulcea, același preț - 1110,1 lei - și acolo vorbim de 325 de accidente față de București cu 3097. În capitalele altor județe - Iași (1155 accidente), Gorj (415 accidente), Teleorman ( 433 accidente), Cluj (1069 accidente), etc. – tot 1110,1 lei. Am observat totusi și două-trei mici diferențe, printre care Miercurea Ciuc - Covasna, de exemplu (județ cu 248 de accidente), unde 978,49 lei a fost cel mai mic preț.

O concuzie care se poate trage este că asiguratorii, cei care aleg dacă oferă o asigurare rca ieftină sau nu, nu iau în calcul aproape deloc numărul de accidente coroborat cu județul - localitatea de domiciliu. Dar situația este cu totul alta când vorbim despre puterea mașinii și vârstă.

Înlocuind Dacia Duster cu un Ferrari de 764 CP/4499 CMC, un bucureștean tot de 45 de ani - și tot cu clasa B0, are de plătit pentru 12 luni o sumă de 3079, 78 lei pentru asigurarea RCA față de 1110,1 lei pentru Dacia Duster (114 CP / 1461 CMC). Adică aproape de trei ori mai mult.

Și dacă bucureșteanul ar avea nu 45 de ani, ci 20, pentru aceeași Dacia Duster, în aceleași condiții, ar plăti 2331,77 lei, adică de două ori mai mult pentru că are 20 de ani, nu 45.

Acestea stau la fel și dacă am înlocui bucureșteanul cu un sătmărean - sau cu un proprietar din alte județe.

În clasamentul accidentelor auto în Europa suntem pe un loc “fruntaș” – ceea ce poate constitui, printre altele, o justificare pentru tarifele RCA crescute.

Dar peste tot în țară au loc același număr de accidente, ceea ce, în mod normal, ar trebui reflectat în prețul asigurării RCA, care este obligatorie.