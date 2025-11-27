De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă

Cauza morții celor patru membri ai familiei care și-a pierdut viața în Turcia a fost stabilită oficial. Procurorii din Istanbul au făcut public raportul medico-legal, care arată că tragedia a fost provocată de intoxicația cu insecticid folosit la deratizarea hotelului unde aceștia erau cazați.

Familia Böcek venise din Germania la Istanbul pe 9 noiembrie 2025 pentru a se relaxa în vacanță. La scurt timp după cazare, mama și cei doi copii, de 6 ani și 3 ani, au ajuns la spital acuzând greață și vărsături. Toți trei au murit în aceeași zi. Tatăl, inițial intubat, s-a stins din viață trei zile mai târziu.

Raportul Institutului de Medicină Legală arată că în camera de hotel a fost detectat gazul fosfină, rezultat din reacția „fosfurei de aluminiu” – o substanță utilizată în agricultură și aplicată în procedurile de dezinsecție și deratizare. Acest gaz toxic a fost identificat în probe de mediu prelevate din încăpere, potrivit presei din Turcia.

Concluziile raportului contrazic ipoteza inițială a unei toxiinfecții alimentare: în sângele și conținutul stomacal al victimelor nu au fost găsite substanțe toxice alimentare. Toți cei patru membri ai familiei au prezentat simptome clare de intoxicare cu fosfină.

Ancheta a dus la reținerea a 11 suspecți, printre care se numără proprietarul hotelului, angajați ai unității de cazare și reprezentanți ai firmei care a efectuat operațiunea de deratizare. Cele patru persoane reținute inițial din sectorul alimentar au fost eliberate, după ce parchetul a stabilit că alimentele nu au avut nicio legătură cu decesul.

Parchetul din Istanbul anunță că investigația continuă, concentrându-se pe procedura de dezinfecție realizată înainte de incident și pe modul în care hotelul a gestionat operațiunea cu substanțe extrem de toxice.