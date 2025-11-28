search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Premieră mondială: O ţară europeană testează vaccinul care ar putea preveni cancerul pulmonar

0
0
Publicat:

O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, folosind o tehnologie derivată din experiența pandemiei de Covid-19.

Se testează un vaccin pentru a preveni cancerul pulmonar. FOTO: Cancer Treatment Centers of America
Se testează un vaccin pentru a preveni cancerul pulmonar. FOTO: Cancer Treatment Centers of America

Cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical care ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic: primul vaccin experimental conceput pentru a preveni cancerul pulmonar intră în testare clinică. Studiul, unic la nivel mondial, își propune să afle dacă imunizarea poate declanșa un răspuns al organismului capabil să detecteze din timp celulele care dezvoltă mutații tumorale în plămâni și să le elimine înainte ca boala să se instaleze, notează UCLNews.

Nu mai este pentru nimeni o noutate faptul că tumora pulmonară este una dintre cele mai agresive forme de cancer, cu o rată extrem de scăzută de supraviețuire pe termen lung, astfel că cercetătorii subliniază că prevenția și intervenția în stadiile precoce reprezintă, în acest moment, cea mai importantă șansă pentru îmbunătățirea prognosticului pacienților.

Primul vaccin preventiv împotriva cancerului pulmonar

Studiul clinic de fază I, finanțat cu peste 2,3 milioane de euro de Cancer Research UK și CRIS Cancer Foundation, va urmări, timp de patru ani, siguranța și doza optimă a vaccinului experimental LungVax, testarea acestuia urmând să înceapă din vara anului 2026, după obținerea tuturor aprobărilor necesare.

Participanții la vor fi persoane cu risc ridicat: fie pacienți care au avut cancer pulmonar în stadiu incipient și au fost operați, dar prezintă șanse de recidivă, fie persoane incluse în programul național de screening al Marii Britanii, un grup deja monitorizat atent pentru depistarea precoce a bolii.

Cum funcționează vaccinul

Conceptul LungVax pleacă de la observația că celulele care încep să se transforme malign exprimă pe suprafața lor proteine noi sau modificate, numite neoantigene și antigene, asociate tumorii. Acestea nu se găsesc în celulele sănătoase și, prin urmare, pot fi țintite de sistemul imunitar.

Vaccinul conține instrucțiuni genetice concepute să „învețe” sistemul imunitar să recunoască aceste semnale anormale, iar obiectivul este ca organismul să elimine celulele afectate înainte ca ele să acumuleze suficiente mutații pentru a forma o tumoră.

Potrivit autorilor acestui studiu, tehnologia utilizată este derivată din platforma dezvoltată la Oxford pentru vaccinul anti-Covid, dovadă a faptului că cercetarea medicală a învăţat multe din pandemia care a afectat întreaga lume şi înregistrează progrese.

Cercetătorii subliniază că vaccinul poate deveni o unealtă complementară extrem de valoroasă pentru persoanele expuse să dezvolte cancer pulmonar, dar nu înlocuieşte renunţarea la fumat. Dacă rezultatele acestei prime faze sunt încurajatoare, se vor derula studii clinice mult mai ample, care să evalueze eficiența vaccinului la scară largă.

Reprezentanții Cancer Research UK consideră că proiectul deschide o direcție complet nouă în medicina preventivă, într-un moment în care progresul înțelegerii biologiei tumorale permite, în premieră, dezvoltarea unor metode de intervenție extrem de timpurii, dar atrag însă atenția că LungVax se află într-un stadiu incipient și nu este aprobat pentru uz clinic.

Abia după analiza rezultatelor primei faze, se va decide dacă vaccinul poate trece la etape superioare de testare.

Sănătate

