Răsturnare de situație: Ange Postecoglou, out după 39 de zile la Nottingham Forest, iar o altă echipă din Premier League îl așteaptă

Pe fondul unui start de sezon catastrofal, care a adus echipa pe loc retrogradabil după doar 12 etape în Premier League, conducerea lui Leeds ia în calcul înlocuirea lui Daniel Farke (49 de ani), omul care a readus clubul în primul eșalon după doi ani de absență.

Conform informațiilor publicate de TalkSport, oficialii clubului iau în calcul deja opțiunile pentru a-l înlocui pe Farke, al cărui post a fost deja în pericol înaintea startului acestei stagiuni.

Ange Postecoglou, favorit pe banca lui Leeds

Favoritul numărul unu pentru a prelua echipa este Ange Postecoglou (60 de ani), proaspăt demis de la Nottingham Forest după doar 39 de zile pe bancă, într-o despărțire fulgerătoare survenită imediat după înfrângerea cu Chelsea, scor 0-3.

Postecoglou are deja experiență în Premier League, după ce la Tottenham a câștigat Europa League, deși echipa a terminat sezonul imediat deasupra liniei retrogradării.

Alături de australian, oficialii lui Leeds iau în calcul și numele lui Brendan Rodgers, fostul antrenor de la Celtic, Leicester și Liverpool, ca alternativă cu experiență la nivel înalt.

Viitorul lui Farke ar putea fi decisiv în funcție de rezultatul meciului de sâmbătă, când Leeds se deplasează pe terenul campioanei Manchester City.

Un nou eșec ar putea accelera schimbarea de pe bancă, mai ales că urmează o lună de decembrie extrem de dificilă, dueluri acasă cu Chelsea și Liverpool, deplasări la Brentford și Sunderland, plus confruntarea cu Crystal Palace.