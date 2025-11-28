Un cunoscut expert cere demiterea ministrului Apărării: „Transformă securitatea națională într-un spectacol grotesc”

Expertul în securitate Cătălin Gabriel Done critică dur activitatea ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Done, care nu e primul expert în securitate care îl critică pe ministru, susține că România, cu Moșteanu la conducerea Apărării, nu face decât să se decredibilizeze și să-și arate vulnerabilitățile.

Cătălin Gabriel Done consideră că s-a ajuns în punctul în care nu mai există altă soluție în afara demiterii ministrului Ionuț Moșteanu. El amintește episodul de marți, 25 noiembrie, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României, iar ministrul le-a cerut piloților de F-15 să o doboare. Militarii nu au reușit însă să neutralizeze aernova fără pilot, iar România arată ca un stat incapabil să asigure securitatea propriilor cetățeni.

Ce îi reproșează ministrului

„Da, ministrul Apărării trebuie demis. România a trăit încă o demonstrație umilitoare de incapacitate a statului de a-și proteja propriul spațiu aerian. O dronă a survolat trei județe fără ca nimeni să o oprească. Avioanele de luptă? Ah, da… s-au făcut de râs: nu au reușit să doboare nimic. Absolut nimic”, spune Done.

El amintește și faptul că ministrul s-a lăudat că schimbarea legilor apărării va permite piloților să doboare drone. În practică, România a fost traversată de mai multe ori de drone rusești care au înaintat nestingherite.

„Și, desigur, îmi aduc aminte de ministrul Ionuț Moșteanu, care a ieșit cu discursul său grandios, de parcă ar fi fost o sfântă din icoanele politicii românești, să ne anunțe că „modificarea legilor apărării” vor permite piloților să intervină la decizia șefului de misiune… doar ca, la primul incident serios, să se plângă că piloții n-au reușit să doboare drona”, adaugă Done.

Îl acuză de incompetență

El îl acuză pe ministru de incompetență și spune că acesta a exercitat o presiune uriașă asupra piloților, determinându-i să greșească.

„Haideți să fim sinceri: incompetența ministrului si a comandantului suprem al forțelor armate a pus soldații în imposibilitatea de a acționa. Le-a băgat în cap un arsenal legislativ confuz și le-a spus „acționați, dar nu încălcați legea”. Rezultatul? O presiune uriașă pe militarii români – oameni care deja își fac treaba cu jumătate de mijloace și toată bătaia de joc a politicienilor obesi și incompetenți”, mai spune Done.

România și-a arătat vulnerabilitățile cu Moșteanu ministru al Apărării, iar cetățenii se simt complet nepreotejați, consideră expertul.

„Suntem membri NATO, avem prezență sporită aliată pe teritoriul nostru, dar la primul test real… constatăm că România nu are apărare proprie. Spațiul aerian e vulnerabil, iar sistemul administrativ – un haos complet. În teorie, suntem protejați. În practică, cetățeanul trebuie să se apere singur. Cu furci, topoare și praștii. Acest incident arată că România e o țară în vraiște: sistemul administrativ nu mai funcționează, legile sunt făcute să protejeze incompetența, iar apărarea cetățeanului a rămas pe umerii fiecăruia dintre noi. În loc să ne simțim în siguranță sub drapel, trăim în vulnerabilitate constantă, la mila unei drone și a unui ministru care nu știe nici măcar să-și coordoneze aviația. Rezultatul e clar: demiterea ministrului Moșteanu nu e doar o recomandare, e o urgență. România nu mai poate tolera batjocura și incompetența care transformă securitatea națională într-un spectacol grotesc”, a mai afirmat Done.

Armata României, asociată cu vloggerul Selly

Într-o postare mai recentă pe Facebook, el a criticat și faptul că vloggerul Selly a ajuns să participe la evenimente NATO și spune că imaginea acestuia contrastează cu seriozitatea specifică acestora. România nu face decât să se descalifice promovând vloggeri și persoane asociate unor cu totul alte domenii decât apărarea și securitatea țării.

„Armata, diplomația și un influencer: rețeta perfectă pentru ridicol strategic. Participarea unui influencer precum Shelly la un eveniment cu relevanță militară și diplomatică ridicată ridică serioase semne de întrebare despre modul în care statul român își înțelege propriile priorități strategice. Problema constă în persoana în sine, precum și asimetria grotescă dintre importanța momentului și profilul celui folosit ca vector de imagine”, spune expertul.

Confuzia dintre stat, armată și marketing digital

El vorbește despre o confuzie uriașă, dar care transmite un mesaj de superficialitate prin combinația la care au recurs autoritățile, una complet neinspirată.

„1. Confuzia dintre stat, armată și marketing digital. Este îngrijorător faptul că reprezentanți ai instituțiilor fundamentale ale statului — Armata, diplomația, structurile de securitate — sunt asociați, voluntar sau din eroare de judecată, cu un influencer cunoscut mai degrabă pentru conținut superficial sau comercial, controverse publice recurente, accent pe formă, nu pe fond, un stil comunicational orientat spre vizibilitate cu orice preț. Acest tip de profil nu este compatibil cu importanța domeniului securității naționale”, mai arată Cătălin Gabriel Done.

România riscă, mai spune el, să-și piardă și mai mult din credibilitate la nivel internațional, iar asta într-un moment în care are nevoie mai mult ca oricând să fie vizibilă și să crească în importanță.

„În momentul în care un influencer ajunge să fie perceput ca interfață între statul român și partenerul strategic, riscăm o diluare periculoasă a credibilității instituționale. Într-o perioadă cu război la graniță, astfel de imagini transmit superficialitate, naivitate și amatorism”, mai afirmă Done.

Dronele zboară deasupra capului românilor, armata stă la povești cu Selly

Și asta nu este tot. El mai vorbește de un „decalaj de percepție care frizează iresponsabilitatea”. Totul într-un moment în care aviația urmărea drone rusești și se dădea ordinul de neutralizare a țintelor aeriene, autoritățile s-au umplut de ridicol.

„2. Contextul de securitate face situația și mai absurdă. Aviația română urmărește drone rusești care cad pe teritoriul național, în timp ce reacțiile politice sunt lente, ezitante sau pur simbolice. Aceasta este consecința unei inculturi de securitate care persistă la nivelul clasei politice. Iar în acest context tensionat, decizia de a oferi vizibilitate unui influencer devine aproape caricaturală: Dronele intră pe teritoriul nostru, dar noi trimitem influenceri să imortalizeze momente cu generali americani. Este un decalaj de percepție care frizează iresponsabilitatea”, susține expertul.

Nu în ultimul rând, imaginea României în raport cu Statele Unite ale Americii a fost asociată cu cunoscutul vlogger, o eroare și din această perspectivă și care, mai spune Done, amplifică mesajul superficialității românești.

„3. Problema reprezentării statului: nepotrivire totală. Este complet inacceptabil ca imaginea României în raport cu SUA — partenerul strategic și principalul garant al securității noastre — să fie asociată cu cineva care este cunoscut în spațiul public pentru controverse, stil bombastic și marketing agresiv”, punctează expertul.

Cine asociază vloggerii cu securitatea României când ne bate războiul la ușă

În același timp, el se întreabă de ce este atât de promovat vloggerul Selly și care ar fi interesele subterane.

„4. Cine îl promovează și de ce? Este legitim să fie ridicate întrebări publice despre criteriile după care astfel de persoane sunt invitate sau tolerate în contexte oficiale: Cine își asumă această decizie? Există un plan coerent sau doar oportunism mediatic? Cum poate fi justificată prezența unui influencer în locul unor specialiști, experți, parlamentari sau diplomați experimentați?”, mai spune el.

În sfârșit, Cătălin Gabriel Done spune și că Parlamentul României ar trebui să ceară explicații pentru ceea ce s-a petrecut.

„5. Parlamentul trebuie să ceară explicații. Este absolut rezonabil ca: Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu, Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro să fie solicitați să explice această asociere. Care a fost scopul? Este o strategie oficială? Cine și-a asumat coordonarea? Ce criterii sunt folosite în selectarea persoanelor care participă la evenimente cu parteneri militari? Opacitatea în astfel de situații alimentează percepția de haos și improvizație. 6. Ironie amară: dacă vine războiul…”, punctează Done.

Concluzia sa este amară și pornește de la ideea că dat fiind haosul și lipsa de expertiză a autorităților, românii vor afla, cel mai probabil, tot de la Selly, dacă vom intra în război.

„În ritmul în care merg lucrurile, în caz de conflict, probabil vom primi un story de la Selly de pe plajă din Bahamas în care ni se spune că suntem susținuți cu toată inima… și că like-urile noastre sunt foarte importante în aceste momente dificile”, mai spune el.

Nu Selly este vinovat

Cătălin Gabriel Done precizează și că problema nu este la Selly și acesta nu are nicio vină.

„Problema nu este un individ în sine, ci deriva instituțională care permite astfel de situații. România are nevoie de: profesionalism, coerență, instituții competente și reprezentare serioasă în fața aliaților. Nu de confuzia deliberată între stat și entertainment. Nu de transformarea securității într-un decor de content pentru social media. Nu de amestec între diplomație și influencereală. Într-un moment în care frontiera estică a NATO este în pericol, România nu-și poate permite asemenea semnale de amatorism”, conchide Cătălin Gabriel Done.

Ministrul Moșteanu, criticat dur și de Hari Bucur Marcu

Gabriel Done nu este singurul expert în securitate care l-a criticat dur pe ministrul Ionuț Moșteanu. Hari Bucur Marcu a vorbit cu „Adevărul” chiar în momentul numirii lui Moșteanu și s-a arătat surprins de alegerea președintelui Nicușor Dan și a premierului Ilie Bolojan, care, a spus el, au mizat pe o persoană fără nicio calificare într-un domeniu așa cum este cel al Apărării, într-un moment atât de critic precum cel în care ne aflăm, în plan politic, cu o Rusie care amenință stabilitatea în Europa.

Hari Bucur Marcu este un nume cu greutate în rândul experților în securitate și apărare, la nivel mondial. A fost Associate Senior Fellow pentru politica de apărare la Centrul de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forțelor Armate (DCAF), consilier în Ministerul Afacerilor Externe pentru înființarea Centrului de Reconstrucție Post-Conflict, coordonatorul academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale NATO și alte funcții în Armata României.

„Există un cerc al oamenilor care se pricep la securitate și apărare națională. Îi cunosc pe toți. Cel care va fi ministrul Apărării nu face parte dintre ei, cu siguranță. Mai mult de atât, nu e singurul și nu e nici primul ministru pus să conducă Apărarea, deși nu are nicio tangență cu domeniul. La fel a fost și Angel Tîlvăr, au mai fost și alții. Diferența e că acum sunt vremuri tot mai grele și avem un război la ușă, așa că ministere precum Apărarea și Externe ar trebui conduse de cei mai buni profesioniști pe care îi are țara, nu de oameni fără nicio competență în domeniu. Vorbim de oameni complet incompetenți și complet iresponsabili, mai ales dacă sunt de acord ca astfel de persoane, fără nicio legătură cu domeniile lor și fără nicio experiență, să conducă ministere atât de importante. Dar, e adevărat, la fel, lucrurile merg de la sine. Norocul nostru e că trebuie să respectăm o planificare NATO, iar oricât de multă incompetență există în minister, până la urmă sunt obligați să o respecte mai mult sau mai puțin”, spunea Hari Bucur Marcu, înainte ca Moșteanu să fie „uns” ministru.

De altfel, în spațiul public au apărut informații care au arătat că Ionuț Moșreanu nu are nicio pregătire care să-l recomande pentru a conduce un minister precum Ministerul Apărării Naționale. Moșteanu a studiat Automatica la Universitatea „Politehnica” Bucureşti, apoi management la Universitatea Bioterra, după care a urmat un masterat în limba engleză la Universitatea București, în cadrul Facultății de Filosofie. Moșteanu a fost și secretar de stat în ministerul Transporturilor și are experiență de marketing.

Deși nu avea pregătire în domeniu, a făcut parte din Comisia de Transporturi și Infrastructură, apoi a devenit membru în Comisia pentru Administraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului. Mai recent, deși nu are nicio calificare în domeniul Apărării, a devenit membru în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, iar apoi membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Mai recent, Ionuț Moșteanu a fost acuzat de Libertatea că și-a falsificat primul CV ca membru al Guvernului. Reprezentanții Universității Athenaeum au confirmat că Moșteanu nu absolvit Management în cadrul acestei instituții de învățământ superior. Pus în fața faptului împinit, Moșteanu a fost nevoit să recunoască și a postat un mesaj, alături de diploma care atestă că a absolvit totuși o facultate la o universitatea privată mai puțin cunoscută, Bioterra.

„Am intrat pe locul 45 la Automatică în 1992. În anul 2 m-am apucat de muncă pentru a mă întreține, nu am mai terminat. M-am apucat de o nouă facultate, dar nu a fost atunci o prioritate pentru mine să dau licența, nu mi-a trebuit niciodată diploma în joburile private și în antreprenoriat. Am continuat să învăț în fiecare zi și încă o fac. Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil – inginerie economică, Specialitatea – inginerie managerială”, a scris ministrul Ionuț Moșteanu.