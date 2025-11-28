Noapte de coșmar la Paris: doi fotbaliști au fost jefuiți în camera de hotel. Cum s-au dus pe apa sâmbetei 240.000 euro

Doi fotbaliști saudiți, ale căror identități nu au fost făcute publice, susțin că au fost victimele unui furt în camera lor de hotel din Paris, potrivit Le Parisien.

Incidentul a avut loc după ce cei doi, în vârstă de 26 de ani, au ieșit în club în noaptea de miercuri spre joi. La întoarcere, au avut neplăcuta surpriză să constate că hotelul din arondismentul 8 fusese spart, iar bunurile lor dispăruseră.

Potrivit presei din regiunea Parisului, cei doi jucători au descoperit mai întâi un individ pe un scuter în apropierea vehiculului lor, la întoarcerea în parcare. Bărbatul a fugit, iar cei doi saudiţi au constatat că geamul din dreapta faţă fusese spart şi că uşa din spate dreapta rămăsese întredeschisă, conform news.ro.

Poliţia a fost contactată după ce cei doi bărbaţi au constatat că şi cardul de acces la camera lor dispăruse. După ce au crezut iniţial că nu fusese furat nimic, au sunat din nou la poliţie pentru a semnala că au fost victime ale unui furt, fiind furate în special obiecte de lux Louis Vuitton.

Prejudiciul este estimat la 240.000 de euro. A fost depusă o plângere şi a fost deschisă o anchetă.