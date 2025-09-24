Video Chirurgul care i-a deformat sânii unei femei internate pentru lifting mamar, destituit din funcția de șef de secție. Este supraviețuitor al accidentului aviatic din Apuseni

Dr. Sorin Ianceu, șeful secției de Chirurgie generală a Spitalului Municipal din Beiuș, a fost revocat din funcția de șef al secției de Chirurgie generală, începând cu data de 24 septembrie.

Sorin Ianceu, cunoscut ca supraviețuitor al accidentului aviatic din Apuseni, în anul 2014, când aviatorul Adrian Iovan și-a pierdut viața, este în centrul unui scandal.

Chirurgul a fost revocat de la șefia secției Spitalului Municipal din Beiuș și va fi cercetat atât penal, cât și de către comisiile de Etică și de Disciplină ale unității, precum și de Colegiul Medicilor Bihor, după o operație ”cu cântec”, pe care nu avea voie să o facă.

O femeie vârstă de 56 de ani, căreia acesta i-a promis un lifting mamar, a ajuns cu sânii deformați în urma unei operații nereușite.

Femeia spune că l-a cunoscut pe medic într-un salon de frizerie și manichiură - pedichiură din Satu Mare, unde soția chirurgului, Anca Ianceu, medic stomatolog, face injecții de acid hialuronic în buze.

Femeia a relatat că se afla în respectiva frizerie pentru a-și „îmbunătăți” și ea buzele, cu această ocazie aflând de la doctorița Anca Ianceu că soțul acesteia ar putea s-o „rezolve” cu o operație la sâni.

„Am mers și eu să îmi pun acid în buze. Din vorbă în vorbă, eu am întrebat dacă ar putea să îmi pună acid în pomeți. Doamna a zis să vorbesc cu soțul dânsei, care e chirurg, și l-am întrebat cât m-ar costa. El mi-a spus că în jur de 1.500 de euro. I-am spus că în condițiile acestea mai degrabă mi-aș face sânii”, a povestit sătmăreanca pentru un site de știri local.

Femeia ar fi fost consultată chiar în salon și au convenit ca operația de lifting mamar să fie făcută în Spitalul Municipal din Beiuș, unde medicul conduce secția de Chirurgie generală. „În data de 18 august, dimineața, doamna s-a dus la Oradea, într-o locație unde lucrează soția doctorului Ianceu, doamna dr. Anca Ianceu, de unde doctorul Sorin Ianceu a dus-o cu mașina sa la Beiuș și i-a făcut internarea. În aceeași dimineață i-a făcut analize elementare de sânge și în 2-3 ore a și operat-o”, potrivit avocatului femeii, Ovidiu Mureșan Silaghi, scrie Bihoreanul.

Acesta spune că dr. Ianceu ar fi întocmit acte medicale în fals pe numele sătmărencei, cu diagnostic de mastită bilaterală fibrochistică, diagnostic care nu justifică o intervenție chirurgicală de urgență.

După trei zile, timp în care a fost internată și în care nu și-a văzut sânii fiindcă erau acoperiți cu bandaje, pacienta a fost externată și dusă de dr. Ianceu la Oradea, tot cu mașina sa personală, de unde a plecat apoi spre casă.

Femeia susține că și-a dat seama că intervenția ar fi fost greșită doar după ce i-au fost scoase o parte din fire, procedură efectuată de medicul beiușean la domiciliul ei din Satu Mare, în data de 6 septembrie.

Ulterior, femeia a ajuns Spitalului Județean din Satu Mare, având dureri despre care urma să afle, cu această ocazie, că erau cauzate de o infecție: „Mi-a povestit că cei de la UPU de la Satu Mare s-au îngrozit. Doamna are țesut cangrenat și acum are nevoie de tratamente”.

Din acest motiv, sătmăreanca a înregistrat luni o plângere penală împotriva dr. Sorin Ianceu la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, pentru vătămare, iar marți o alta, la Colegiul Medicilor Bihor, deoarece chirurgul beiușean și-ar fi depășit competențele profesionale.

Medicul se apără în fața acuzațiilor. „Am făcut biopsie mamară, prin incizarea ambilor sâni și la un moment dat am găsit un ganglion care era suspect”, a declarat medicul pentru Bihoreanul.

În ce privește scoaterea firelor la domiciliul pacientei, În Satu Mare, dr. Ianceu a admis că este „o greșeală”, dar a susținut că a făcut acest lucru pentru a o menaja, „pentru că dânsa mi-a spus că nu are mașină proprie și că-i este greu să vină la Beiuș. Oricum, eu aveam drum la Satu Mare și atunci am zis că, dacă tot sunt în zonă, o ajut”.

Anchetă la spital

Dr. Monica Teaha, managerul Spitalului Municipal din Beiuș, a declarat că dr. Ianceu nu are competențe de Chirurgie plastică, reparatorie și estetică și că analizele, intervenția chirurgicală și internarea femeii din Satu Mare au costat spitalul peste 7.200 lei, banii urmând să fie decontați prin CAS.

„Am convocat Comitetul Director al spitalului și am decis revocarea doctorului Ianceu din funcția de șef al secției de Chirurgie generală, începând cu data de 24 septembrie. De asemenea, am dispus convocarea Comisiei de Etică și a Comisiei de Disciplină pentru cercetarea etică și disciplinară a domnului doctor”, spune managerul Spitalului Municipal din Beiuș.