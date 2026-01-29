Incendiu violent în Reșița. Flăcările au cuprins un depozit și o parcare. Coloana de fum, vizibilă de la kilometri

Un incendiu violent a izbucnit joi după-amiază în Reșița, la un depozit și o parcare acoperită de pe Bulevardul Revoluția din Decembrie. Sunt degajări mari de fum. Populația din zonă a primit mesaje Ro-Alert.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, cu autospeciale de stingere, precum și echipaje medicale.

Din imaginile postate pe Facebook de Caras Severin - caon.ro se observă degajări masive de fum în zona parcării și împrejurimi.

„Incendiul se manifestă cu flacără violentă pe o suprafața de aproximativ 200 mp. Este vorba despre o construcție cu spații de depozitare și parcare acoperită. Din cauza fumului dens, pentru protecția populației a fost transmis mesajul RO-Alert. Până la acest moment nu au fost identificate victime“, au transmis reprezentanții ISU Caraș-Severin.

Zona a fost securizată pentru a permite accesul forțelor de intervenție, iar circulația în apropiere a fost restricționată temporar.

Deocamdată, nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului.

Știre în curs de actualizare

Amintim că, în urmă cu o lună, un incendiu puternic a izbucnit în Capitală, la un spațiu de depozitare de pe bulevardul Iuliu Maniu. Clădirea Black Sea Suppliers a fostd cuprinsă de flăcări. Autoritățile au mobilizat zeci de echipaje pentru stingerea focului.