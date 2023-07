Povești ale absolvenților de 10 la BAC: „Bunicul m-a învățat că nu nota contează, ci cunoștințele”

Daria Negrețu este una dintre cele trei absolvente de liceu din Vâlcea care a obținut media maximă la Examenul de Bacalaureat din 2023. La fel ca Ana Nicoleta Bărcan, reprezintă produsul CNI „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea.

Colegiul Național de Informatică (CNI) „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea s-a clasat anul acesta în „Topul liceelor”, pe locul 13 la nivel național, în contextul în care trei dintre școlile care l-au întrecut aveau mai puțin de 20 de candidați. CNI „Matei Basarab” a avut promovabilitate de sută la sută la bacalaureat.

Iar Mihaela Papa, tânăra care încă din clasa a V-a a făcut naveta timp de 30 de kilometri pe zi, dus-întors, ca să urmeze cursurile unei școli mai bune – Colegiul Național „Gib Mihăescu” din Drăgășani, se alătură absolventelor de 10 la BAC din Vâlcea - județ cu cea mai mare promovabilitate din regiunea Oltenia.

Dacă Ana vrea să revină la școala în care s-a format ca profesoară de istorie, iar Mihaela să devină medic, Daria a ales să studieze ASE, intensiv engleză, fiindcă nu exclude posibilitatea ca la un moment dat să plece peste hotare.

Tânăra absolventă a povestit pentru „Adevărul” cum a reușit să găsească cea mai eficientă metodă pentru a face performanță.

„Dacă vrei să ai cunoștințele mai întâi pentru tine, recunoașterea vine de la sine”

Daria Negrețu, absolventa cu media 10 la BAC din Vâlcea a reușit să facă performanță după ce a contestat rezultatul de la Logică: „Am fost destul de sigură pe mine, dar nu mă așteptam să iau 10 pe linie. Sincer, nu acesta era scopul meu. Notele au fost dovada faptului că dacă ești cu adevărat interesat de conținuturi și vrei mai întâi de toate să ai acele cunoștințe pentru tine, recunoașterea vine de la sine”.

Cea mai eficientă metodă: gestionarea corectă a timpului

În comparație cu colegele sale, Daria nu și-a dedicat timpul liber doar studiului, ci a îmbinat utilul cu plăcutul, reușind să găsească cea mai eficientă metodă prin gestionarea corectă a timpului. Iar în acest sens a ajutat-o și faptul că în copilărie a practic un sport de performanță: „M-am pregătit tot anul, dar nu zi și noapte. Important este să-ți organizezi timpul cum trebuie. Am fost interesată să fiu în pas cu materia, dar în paralel am avut timp suficient să ies, să fac sport. Am reușit să iau aceste note fără să depun vreun efort colosal. Și cred că așa ar putea să facă fiecare – gestionându-și în primul rând timpul corect. Știam că rezultatul final va fi unul bun, eram conștientă de ceea ce știu. Pentru că nu am neglijat nimic de-a lungul timpului, a celor patru ani de liceu”.

„M-a ajutat foarte mult ca atunci când nu învăț, să fac sport”

Nu doar gestionarea inteligentă a timpului a ajutat-o pe Daria să facă performanță, ci și sportul. „Am făcut timp de 12 ani dans de performanță. M-am lăsat și am reluat din acest an și sunt foarte fericită. Orice formă de sport mi se pare binevenită. Cred că m-a ajutat foarte mult ca atunci când nu învăț, să fac sport. Mintea mea a fost întotdeauna limpede. Am făcut dans sportiv, iar acum m-am apucat de dans latino, seamănă dar sunt în același timp diferite. Și la cât de mult îmi place, sunt convinsă că voi continua. M-am lăsat în gimnaziu, pentru că mă apucasem de alt tip de dans care nu mi-a plăcut. Pe lângă dans am mers și la sală, am făcut plimbări, nu m-am focusat exclusiv pe școală. Am știut să-mi împart timpul foarte bine, în funcție de eficiența pe care o aveam”, a menționat Daria Negrețu pentru „Adevărul”.

Modelele de viață de la care s-a inspirat

Mama a fost cea care a inspirat-o spre ce să se orienteze pe mai departe, fiind în același timp un model inspirațional: „Am văzut cât de descurcăreață este, cât de deschisă este la toate oportunitățile, cât de bine poate să citească piața și ce educație financiară solidă are, dar și cum știe să fructifice banii. Mi se pare că este nevoie de acest gen de cunoștințe. Vreau să merg pe drumul meu, dar să am cunoștințele și eficacitatea pe care le are mama, precum și deschiderea ei”.

Daria a mai povestit că nu a simțit niciodată că părinții pun presiune pe ea sau pe fratele său, le-au explicat copiilor ce opțiuni au în viață și i-au lăsat pe ei să aleagă: „La mine a fost vorba și despre foarte multă ambiție”.

Profețiile bunicului

Dar la formarea ei ca om a contribuit în primul rând bunicul care între timp nu a mai apucat să vadă că ce a prezis s-a împlinit: „Îmi spunea mereu că voi termina cu media 10 și voi fi cea mai bună! Era foarte mândru de mine! Cred că m-a format cel mai mult, pentru că atunci când eram mică cu el învățam. Avea foarte multă încredere în mine și mi-a insuflat-o, fără să-mi dau seama. Am învățat să fiu foarte conștiincioasă. Știam dinainte să merg la școală poeziile lui Eminescu. Mi se spunea întotdeauna că am o memorie incredibilă și că o să pot învăța orice. Și chiar așa a fost! Bunicul mi-a deschis apetitul pentru lectură. Îmi spunea mereu că trebuie să învăț pentru mine, iar dacă nu-mi place un lucru, să nu tocesc de dragul unei note, că nu nota contează, ci cunoștințele! Pentru că am învățat de plăcere, am reușit să iau 10 pe linie la BAC”.

Planuri de viitor: „Îmi plac provocările și-mi place performanța”

Deși a urmat un profil pedagogic la CNI Matei Basarab din Râmnicu Vâlcea, fostul Pedagogic, Daria spune că nu intenționează să rămână în această branșă: „Pe de altă parte, îmi place meseria, voi da titularizarea, cred că la un moment dat aș putea chiar să profesez, poate pe timpul facultății, pentru că nu-mi doresc să pierd cunoștințele și deprinderile pe care le am. Dar, pe mai departe, chiar dacă știu că m-aș descurca, vreau să încerc să fac cât mai multe lucruri, pentru că îmi plac provocările și-mi place performanța”.

Și cum mama care lucrează în domeniul bancar a inspirat-o să aleagă ASE-ul, s-a decis să urmeze fie Administrarea Afacerilor, fie Relații Economice Internaționale.

„Vreau să merg la ASE în București, intensiv engleză, de aceea și aveam nevoie de media la BAC, iar atenția a fost orientată și spre note”.

După facultate, nu s-a decis încă către ce carieră se va îndrepta, tocmai pentru că vrea să încerce cât mai multe lucruri, dar nu exclude ideea de a pleca peste hotare: „Știu că aș fi bună în multe domenii și vreau să găsesc ce mă reprezintă cel mai bine. Vreau să studiez în engleză tocmai pentru că iau în calcul și posibilitatea de a pleca la un moment dat din țară. Facultatea însă știu sigur că vreau să o fac aici. Poate că Masterul o să-l fac în altă parte, nu știu încă. Mă văd însă peste ani ori administrând fie un business, fie făcând ceva al cărui rezultat să fie direct proporțional cu munca depusă, să depindă exclusiv de mine, ca acum la BAC”.

Ce spune absolventa de 10 despre școala în care s-a format

Despre profesorii de la școală, dar și cei cu care s-a pregătit în particular - pentru că a simțit că mai are nevoie de ajutor -, Daria Negrețu are doar cuvinte de laudă: „Sunt absolut incredibili și am tot respectul pentru dumnealor. Cred cu tărie că Pedagogicul are cei mai buni profesori, cei mai implicați și dedicați dascăli. Am învățat de plăcere și mi-a fost foarte ușor. M-au făcut să-mi placă atât de mult materiile încât n-a trebuit să depun un efort considerabil. Am vrut să fac pentru mine și atât: să învăț pentru mine! Și am prins drag”.