Fotografia care a făcut senzație. O tânără mulțumită că s-a răzbunat pe fostul iubit zâmbește larg în poza din arest

O femeie din Kentucky, SUA, este acuzată că i-a distrus mașina fostului iubit punând sare în rezervor și încărcând sistemul de aer condiționat cu sclipici. Când a fost arestată, pentru fotografia de dosar a afișat un zâmbet cuceritor.

Stephanie Carlquist, de 31 de ani, care este însărcinată, și-a descărcat nervii pe mașina fostului iubit, după o ceartă pe care a avut-o cu acesta luna trecută.

După incident, ca să se răzbune, femeia i-a turnat sare în motorul mașinii și sclipici în gurile de aerisire ale aerului condiționat, i-a tăiat anvelopele și i-a spart parbrizul și oglinzile, potrivit autorităților citate de New York Post.

Fostul iubit a spus la poliție că Stephanie i-a mai tăiat o anvelopă după o altă ceartă mai veche. Cel de-al doilea incident a avut loc ulterior.

De data aceasta, femeia a reușit să-i provoace daună totală fostului partener care a aflat că mașina nu mai poate fi utilizată. Valoarea pagubei a fost estimată la 12.464,96 dolari.

Poliția a menționat că Stephanie Carlquist i-a mărturisit ceea ce făcuse șoferului de pe mașina de tractare, apoi a sunat-o pe mama fostului iubit ca să-i povestească ce s-a întâmplat.

La scurt timp după incident, Carlquist i-ar fi trimis un mesaj fostului ei iubit pe Instagram și i-a cerut scuze, explicând că era stresată din cauza sarcinii.

În timpul audierii de la poliție, Carlquist ar fi recunoscut doar că a fisurat parbrizul și a pus sclipici în gurile de aerisire, dar a afirmat că restul daunelor vin din faptul că mașina nu era întreținută și nu avea schimbul de ulei făcut.

Ea a fost arestată și a afișat un zâmbet larg în fotografia de arest, înainte de a fi înregistrată cu acuzații penale pentru distrugere gravă și o cauțiune de 12.000 de dolari.