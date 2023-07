Fete de 10 la BAC, în județul-campion din Oltenia: „Cel mai important este studiul individual“

Trei fete din Vâlcea au obținut media maximă la BAC 2023. Două provin de la cel mai bine cotat colegiu din județ, „Matei Basarab” din Râmnic, iar cea de-a treia de la Colegiul Național „Gib Mihăescu” Drăgășani.

La examenul de Bacalaureat 2023, Vâlcea a reușit în acest an să aibă cea mai mare rată de promovare - 75,61% (81,6% pentru promoția curentă) - din toată regiunea Oltenia.

A treia medie de 10 a fost obținută în urma contestațiilor. Din cei 2.403 candidați înscriși (329 din seriile anterioare), au lipsit 103 și au trecut „testul maturității” 1.739.

Cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba profilului – 109. Alte 91 la proba la alegere și doar 17 la Limba și literatura română.

Mihaela, Ana și Daria, trei fete extrem de frumoase și inteligente, au povestit pentru „Adevărul” ce a însemnat pentru ele „rețeta succesului” la BAC, dar și ce au de gând să facă pe viitor.

Rețetele succesului la BAC

Din discuțiile cu cele trei vâlcence a reieșit că rezultatele obținute reprezintă o muncă de echipă: elev – profesori de la școală – profesori meditație – părinți. Toate au recunoscut că au simțit nevoia să se pregătească în plus, în particular, fie cu profesorul de la școală, fie cu alți profesori, pentru a-și sedimenta cunoștințele.

Provin de la profile diferite: învățător – educator, științe sociale și mate – info și vor să urmeze cariere diferite. Toate trei au optat pentru facultăți unde nu mai au nevoie de examen de admitere, selecția fiind făcută pe bază de dosare.

Tuturor celor trei eleve de liceu din Vâlcea cu media 10 la BAC li s-au părut ușoare subiectele de examen și chiar dacă au făcut și meditații, consideră că orice coleg care s-ar fi pregătit temeinic ar fi putut atinge aceeași performanță, chiar și fără ajutor obținut în particular.

Nu fac parte dintre elevii abonați la concursuri și olimpiade, chiar dacă acest gen de competiții nu le sunt complet străine.

Fiecare din cele trei absolvente a avut câte o rețetă diferită pentru a obține succesul, dar pe alocuri „ingredientele” sunt aceleași.

În cazul tuturor am remarcat însă o pasiune pentru lectură, care le-a ajutat extrem de mult mai ales la proba de Limba și literatura română.

Liceul de la care provin Ana Nicoleta Bărcan și Daria Negrețu – Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea este printre cele mai bune la nivel național: locul 13 pe țară (locul 10 anul trecut), cu o rată de promovabilitate și în acest an de sută la sută. Și colegiul din Drăgășani obține de fiecare dată rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade, dar și la Evaluarea Națională și BAC.

Mihaela a mizat pe „consecvență, ambiție și perseverență”

Mihaela Papa, spre exemplu, absolventă a Colegiului Național „Gib Mihăescu” din Drăgășani, este o tânără care provine din mediul rural. A făcut naveta ani de zile, din Lungești, câte 30 de kilometri pe zi, dus-întors, pentru a învăța la o școală mai bună, la oraș. Iar acest lucru în loc să o demoralizeze mai degrabă a ambiționat-o.

Rezultatul de acum reprezintă munca susținută pe parcursul celor patru ani de liceu, alături de consecvență, ambiție și perseverență, după cum singură recunoaște.

„Anul acesta am făcut și eu câteva meditații, pentru prima dată, la matematică, doar ca să fiu sigură că voi lua 10,00. A fost o ambiție personală. La celelalte materii mă așteptam să iau maximum fără probleme. Pentru că mă pregătesc din clasa a IX-a”, a menționat absolventa de 10 la BAC din Lungești / Drăgășani pentru „Adevărul”.

Mihaela vrea să urmeze cursurile Facultății de Medicină din Craiova, chiar dacă nu aceasta a fost alegerea ei inițială, și nu crede că se va întoarce vreodată ca să profeseze la sat. În schimb, nu concepe să plece din țară.

Ana: „Cel mai important e studiul individual. Prin scris îți antrenezi mai mult mintea”

La fel și Ana Nicoleta Bărcan, de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea. Nici ea nu visează să plece peste hotare. Pasionată de istorie, o înclinație pe care și-a descoperit-o abia în clasa a XI-a, visează să ajungă profesoară și să predea la aceeași școală în care s-a format.

S-a pus cu burta pe carte încă de la începutul anului, a lucrat conștiincios, uitând de cele mai multe ori că weekend-urile sunt făcute pentru odihnă, iar acum și-a primit răsplata.

„Am început să mă pregătesc din septembrie, intens. Pentru că am simțit că am nevoie de ceva mai mult decât la cursuri, pe lângă școală am mers și la meditații. Am lucrat destul de mult. Spre exemplu, am avut un weekend în care am lucrat în continuu de la 15:00 la 2:00 noaptea, am făcut teste. De obicei, weekend-urile au fost cele mai aglomerate. Cred însă că cel mai important e studiul individual. Prin scris îți antrenezi mai mult mintea”, a mărturisit Ana pentru „Adevărul”.

Tânăra va urma cursurile Facultății de Istorie din București.

Daria a pariat pe „managementul timpului și al resurselor”

În schimb, Daria Negrețu, tot de la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea, a știut cel mai bine cum să-și gestioneze timpul. Au ajutat-o în acest sens cei 12 ani de sport – a făcut dans sportiv de performanță, dar și încrederea și cunoștințele pe care i le-a insuflat bunicul ei în copilărie.

A reușit practic să îmbine utilul cu plăcutul, în așa fel încât să poată să și învețe, dar să-și satisfacă și micile plăceri.

Susține că nu s-a stresat foarte mult, și prin urmare nici nu a depus „vreun efort colosal”, dar: „A contat și munca depusă de-a lungul tuturor anilor de liceu. Știam că rezultatul final va fi unul bun, pentru că eram conștientă de ceea ce știu, nu am neglijat nimic de-a lungul timpului”.

Este singura dintre absolvente care ia în calcul posibilitatea să plece peste hotare, la un moment dat, motiv pentru care a ales să studieze mai departe la ASE București, în limba engleză.

„Se pune prea mult accent pe note, pe memorare, nu pe învățare propriu-zisă”

Ana, Mihaela și Daria sunt elevele de 10 la BAC din Vâlcea care vor deveni profesor, medic și specialist în afaceri.

În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, tinerele consideră că încă se merge pe ideea de a verifica nu capacitate de înțelegere, de învățare propriu-zisă, ci mai degrabă pe cea de memorare.

Și consideră că școala românească ar trebui să se axeze mai mult pe gramatica limbii române, pe înțelegerea textului, pe argumentare și logică. „Ar trebui să conteze mai mult opinia personală despre opera citită, cum vede un copil, spre exemplu, „Enigma Otiliei” sau pe Liviu Rebreanu, și nu percepția altora, sau dacă personajele pot fi considerate sau nu un modele de urmat... Din păcate, se pune prea mult accent pe note și pe memorare fără finalizare”, este părerea lor unanimă.