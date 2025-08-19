Cabana Babele, de vânzare. Prețul cerut ajunge la 1,6 milioane de euro

O platformă imobiliară a postat spre vânzare Cabana Babele, „locație unică în inima Bucegilor”, prețul de vânzare fiind de 1,6 milioane de euro. În descrierea imobilului, vânzătorii subliniază avantajele pe care aceasta le prezintă și că poate fi transformată cu ușurință într-un complex de 4 stele.

Potrivit anunțului de vânzare, Cabana Babele poate deveni cu ușurință un hotel 4 stele+ cu restaurant, fiind un proiect turistic premium dat fiind că este „amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zona de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional”. Proprietatea se află la doar câțiva metri de formațiunile stâncoase Babele și Sfinxul, simboluri ale turismului montan românesc.

Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile. Zona este inclusă în ghidurile turistice internaționale și atrage anual sute de mii de turiști români și străini.

În ce privește statutul juridic, proprietatea deține autorizație de modernizare a construcției existente și are o suprafață de teren generoasă, care permite reconfigurări și optimizări ale functionalităților.

Cabana este o clădire cu structură solidă, potrivită pentru conversie într-un obiectiv turistic modern, având baza legală pentru demararea imediată a lucrărilor de renovare și modernizare.

Agenția o descrie ca un potențial investițional major, dată fiind locația unică în România, fără echivalent pe piață turistică locală, cu posibilitatea dezvoltării unui complex complet: unități de cazare, spa și wellness, restaurant panoramic, spații pentru evenimente private și corporate; vizibilitate maximă și potențial de brand puternic datorită notorietății zonei, valoare pe termen lung, datorată poziției strategice într-o destinație turistică consacrată.

Potrivit anunțului publicat pe imobiliare.ro, Cabana Babele are următoarele avantaje competitive:

• Poziție privilegiată într-o zonă protejată, cu valoare naturală și culturală ridicată

• Imagine și reputație instantanee pentru orice brand asociat

• Acces facil pentru turiști interni și internaționali

5. Profilul investitorului ideal

• Grupuri hoteliere și operatori de turism montan

• Investitori în proiecte exclusive cu potențial de creștere rapida

• Antreprenori interesați de o destinație turistică de referință în România