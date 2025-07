Bărbat arestat după o serie de infracțiuni: a condus cu o alcoolemie uriașă, deși avea permisul suspendat, și a provocat un incident rutier

Un bărbat de 56 de ani din București a fost arestat preventiv după ce poliţiştii au constatat că avea o îmbibaţie de 3.49 g/l alcool pur în sânge şi avea permisul suspendat. Acesta a produs un accident rutier pe strada Râmnicu Vâlcea din Sectorul 3.

„La data de 13 iulie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reținut un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În fapt, la data de 13 iulie a.c., în jurul orei 13.20, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier, soldat exclusiv cu pagube materiale pe Str. Râmnicu Vâlcea din Municipiul București, sector 3”, transmite Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Conducătorul auto care a provocat accidentul a fost identificat, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 56 de ani.

„Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la sediul I.N.M.L., în vederea prelevării de mostre biologice. Ulterior, conform buletinului de analiză toxicologică, la prima proba recoltată a rezultat o imbibație alcoolică de 3.49 g/l alcool pur în sânge”, transmite sursa citată.

De asemenea, polițiștii au constatat că bărabatul avea permisul auto suspendat, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului din data de 14.02.2023.

Pentru săvârșirea acestei infracțiuni, bărbatul a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 8 luni cu suspendare în luna mai a anului 2025.

Luni, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 3, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru sâvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.