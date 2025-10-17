Prăbușit în ultimii ani, interesul tinerilor pentru școlile postliceale ale MAI începe să crească din nou. Pentru o unitate din Vâlcea ar putea fi cea mai bună campanie de recrutare din ultimii ani. Ce beneficii au tinerii după absolvire și ce interdicții.

Ministerul Afacerilor Interne a scos la concurs 700 de locuri vacante la cele două școli de subofițeri de jandarmi, din Drăgășani și Fălticeni, înscrierile încheindu-se vineri, 17 octombrie 2025. Este pentru prima dată când înscrierea se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei ”Hub de servicii la nivelul M.A.I.”, iar pretendenții ar putea fi mai numeroși decât în sesiunile precedente.

Locul de muncă stabil și destul de bine plătit pare să-i atragă în mod special, însă tinerii aleg această armă și din alte motive. Sunt impresionați de uniformă, consideră că jandarmii sunt apreciați în societate, vor un loc de muncă provocator etc. În plus, știu că dacă vor fi repartizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu vor primi o sumă de bani pentru plata chiriei.

Selecția s-a dovedit greu de trecut la sesiunile precedente, fiind ani în care școlile nu și-au acoperit nici locurile scoase la concurs, pe de o parte pentru că numărul candidaților nu a fost foarte mare, pe de alta pentru că pregătirea multora dintre cei care s-au înscris a lăsat de dorit. Este, cel mai probabil, unul dintre motivele pentru care se organizează două sesiuni de admitere pe an. Perioada de școlarizare s-a înjumătățit și ea, astfel că după un an de școală absolvenții pot să-și ia postul în primire, având de ales, în funcție de performanța școlară, dintr-o listă de posturi disponibile.

„Nu e ca-n Maldive, dar hai să-ți arăt facilitățile!”

Promovarea ofertei de școlarizare a depășit și în acest an granița anunțurilor clasice de recrutare.

Pe contul de Facebook al Școlii Militare de Subofițeri „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani sunt postate video-uri în care se anunță într-un mod neașteptat apropierea termenului limită de înscrieri.

„Cazare gratuită, masă inclusă, sală de fitness și în plus primești și bani. Ofertă last minute”, anunță o tânără. Sunt prezentate apoi dormitoarele, cantina, sala de fitness, terenurile de sport etc.

„Televizor, trei mese pe zi, antrenor personal, acces la terenurile de tenis și fotbal, bani pe card”, reia de data aceasta un tânăr jandarm informațiile, anunțând că „nu ca-n Maldive, dar...”.

Greu de spus dacă această campanie de promovare i-a atras mai mult pe tineri decât în anii trecuți, însă este cert că numărul candidaților înscriși la școala din Drăgășani, județul Vâlcea, era de peste 1.000, cu o zi înainte de încheierea înscrierilor, conform informațiilor oferite de surse oficiale din cadrul școlii, la solicitarea „Adevărul”.

Ce probe se susțin

După înscrierea prin intermediul platformei ”Hub de servicii” - care se realizează după ce candidații și-au creat un cont și l-au validat conform instrucțiunilor prezentate pe portal, data limită fiind 17 octombrie - tinerii mai au aproximativ două săptămână la dispoziție să încarce, până pe 3 noiembrie 2025, documentele pentru dosarul de recrutare. Înscrierea se poate face doar la una dintre școlile postliceale.

Următoarea etapă este evaluarea psihologică. Se realizează conform unei planificări întocmite de structurile cu atribuții de recrutare din cadrul unităţilor Jandarmeriei Române din judeţul de domiciliu.

Proba de evaluare a performanței fizice, una care le dă mari bătăi de cap candidaților, va avea loc între 7-12 noiembrie 2025, în centrele zonale de selecție. La această probă nu se admit contestații, repetări și examinări. Cei admiși după susținerea probelor sportive pot să se prezinte la proba de evaluare a cunoștințelor, programată pentru 15 noiembrie, la unitatea pentru care s-au înscris.

Examinarea medicală va avea loc după susținerea probei de evaluare a cunoștințelor. Este programată în perioada 24 noiembrie – 19 decembrie 2025 și la aceasta au acces candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale vor fi disponibile în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 2025.

Nu ai permis de conducere categoria B, nu primești grade militare și repartiție într-o unitate MAI

Candidații care optează la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ postliceal pe locurile repartizate Inspectoratului General al Jandarmeriei Române trebuie să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B. Cei care nu îndeplinesc această condiție până la încheierea cursurilor nu vor participa la examenul de absolvire, adică nu vor dobândi certificat de competențe, grade militare şi nici repartiție în vreo unitate a M.A.I. Dacă obțin totuși permisul ulterior, pot susține examenul de absolvire cu seria următoare de elevi.

„În situația nepromovării examenului de absolvire şi a neobținerii permisului de conducere categoria B, candidatul este obligat să plătească cheltuielile de întreținere pe timpul școlarizării”, se menționează în anunțul de concurs.

Candidații declarați „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea școlii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unitățile în care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I. Dacă sunt îndepărtați din instituția de învățământ pentru lipsă de interes la învățătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează școlarizarea la cerere, precum și în eventualitatea în care nu își respectă obligația de a îndeplini serviciul în condițiile de mai sus, sunt ed asemenea obligați să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul școlarizării.

Mai puțin de 500 candidați înscriși în sesiunea octombrie – decembrie 2024

În sesiunea octombrie – decembrie 2024, la Școala Militară de Subofițeri „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani s-au înscris pentru cele 350 locuri disponibile mai puțin de 500 candidați (497), însă rata de admitere a fost de 65% (327 candidați admiși). În sesiunea martie – iunie 2025, interesul, contrar a ceea ce se întâmplă de obicei, a fost mai mare decât în toamnă. S-au înscris 691 de candidați, media fiind de aproape doi candidați/loc, în schimb rata de admitere a fost de doar 35%.

10% dintre candidații care se înscriu la admitere, arată statistica școlii de subofițeri, furnizată la solicitarea „Adevărul”, sunt absolvenți de studii superioare. Cei mai mulți candidați, în sesiunile precedente, au provenit din județul Gorj, urmat de Olt, Dolj, Argeș și Vâlcea.

„La momentul actual există o tendință de creștere a interesului din partea tinerilor din mediul rural”, au transmis reprezentanții unității de învățământ.

Tinerele, în schimb, au reprezentat doar 4% dintre candidații admiși la o sesiune. Proba de evaluare a performanței fizice și proba de evaluare psihologică le-au pus cele mai mari probleme candidaților.

Comparativ cu perioada de dinainte de pandemie, interesul pentru școlile militare postliceale aparținând Jandarmeriei Române a scăzut. Cifrele de la prezenta sesiune arată în schimb o redresare a acestui trend.