Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru că ar fi adus muncitori asiatici în România printr-o firmă paravan, revine în funcție

Colonelul Iulian Nicolae Albăceanu a revenit la comanda Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Brăila, ca urmare a revocării, în data de 25 septembrie, a măsurii controlului judiciar dispusă asupra sa în iunie 2025.

"Ca urmare a ordonanţei emise în data de 25.09.2025, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese instituit anterior asupra inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila. Această decizie a fost comunicată în mod oficial instituţiei noastre, iar în conformitate cu procedurile legale, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române va pune în aplicare măsurile care decurg din această hotărâre, inclusiv emiterea unui ordin prin care se va dispune repunerea în funcţie a ofiţerului. În acest context, subliniem că orice măsură administrativă adoptată de instituţia noastră are ca fundament exclusiv cadrul legal şi deciziile emise de autorităţile competente, care sunt puse în aplicare fără întârziere", a transmis, vineri, IJJ Brăila, scrie Agerpres.

Nicolae Iulian Albăceanu, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, a fost plasat sub control judiciar pe 13 iunie, după ce inițial a fost reținut și a primit interdicția de a-și mai exercita funcția, în urma unei anchete a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.

Afaceri incompatibile cu statutul de militar

Potrivit ordonanței DNA, colonelul Nicolae-Iulian Albăceanu s-ar fi implicat în mai multe activități comerciale desfășurate prin intermediul celor două firme administrate de facto.

Acesta ar fi coordonat recrutarea și plasarea forței de muncă din țări precum Nepal, Sri Lanka și alte state asiatice. De asemenea, s-ar fi ocupat de administrarea unei afaceri de tip fast-food și ar fi încheiat contracte pentru lucrări și prestări de servicii cu diverși clienți și parteneri comerciali.

În plus, Albăceanu ar fi achiziționat un avion de mici dimensiuni, pe care intenționa să îl folosească pentru deplasări în interes de afaceri, având în plan dezvoltarea unei activități economice și în acest domeniu.

A efectuat, totodată, demersuri pentru obținerea unor credite bancare destinate construirii și vânzării de imobile și ar fi încercat să achiziționeze un mijloc de transport naval, beneficiind de o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul operațional de pescuit.

În perioada 2021–2024, cele două societăți comerciale implicate în anchetă ar fi realizat un profit net cumulat de 569.680 de lei.

Bani cash găsiți în timpul perchezițiilor

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul său pe 12 iunie 2025, procurorii au descoperit sume semnificative de bani: aproximativ 50.000 de euro, 40.000 de lei și 15.000 de dolari.

Albăceanu a primit interdicția de a-și exercita funcția de jandarm și nu are voie să comunice cu persoanele implicate în dosar sau să părăsească județul Brăila fără acordul anchetatorilor. A fost avertizat că, dacă nu respectă obligațiile impuse, ar putea fi plasat în arest la domiciliu sau preventiv.

Albăceanu: „Eu am conturile goale, personale”

Interceptările telefonice realizate de anchetatori au scos la iveală implicarea activă a colonelului în conducerea firmelor. Într-o discuție cu fiul concubinei sale, Albăceanu explică strategia prin care încearcă să evite problemele legale.

Nicolae Iulian Albăceanu: Ca să știm noi. D-aicea știm noi și să știm că sunt acolo. Că nu-i fură nimeni d-acolo. Înțelegi? Că eu am conturile goale, personale. Știi bine? Păi, adică? Nu vreau să-mi trag, mergem înainte așa, înțelegi? Eu chiar vreau și-n declarația de avere să declar că am conturile alea, găurile ălea. M-ai înțeles? Daʼ… Înțelegi ce zic?

Interlocutor: …[neinteligibil]… să fie acolo. Să fie primit.

Nicolae Iulian Albăceanu: Important e să avem banii să…

Interlocutor: Nu e, că acuma… unde mergem trebuie să vedem ce dă ăla, ce dăm, ce la… când mergem, treʼ să dăm avans.

Nicolae Iulian Albăceanu: La toți!

Interlocutor: Bă, gata! Eu vreau până săptămâna viitoare ăștia să îmi confirme lista, dacă îmi confirmă lista eu pot să zic: „Okey! Vezi că vin după avans.”

În alt dialog, colonelul a spus că nu îl interesează părerea altora despre modul în care își conduce firmele.

Nicolae Iulian Albăceanu: Avem datorii, da᾿ avem… avem avioane în hangar. Ia vezi! Mă judecă, m-ai înțeles? Și i-am zis: „Nu interesează pe nimeni ce fac eu cu banii mei! E treaba noastră nu a lor. Deci, nu interesează pe nimeni cum dezvolt eu firmele în viziunea mea de dezvoltare. Asta-i dezvoltarea mea!”. Și gata, i-am… caut să fiu delicat cu ea că ea imediat te cerți cu ea, în doi timpi și trei mișcări: „Hahu!”. Înțelegi? Prefer să nu mă cert cu ea că n-am motiv.

Conform CV-ului său, Nicolae Iulian Albăceanu a fost numit inspector-şef în octombrie 2021, anterior deţinând mai multe funcţii importante, printre care şi şef serviciu Achiziţii în cadrul Jandarmeriei Române, dar şi director adjunct al Gărzii de Coastă Constanţa.

Jandarmeria Română a anunţat joi, într-un comunicat de presă, că "se delimitează ferm de orice comportament, atitudine sau faptă care contravine normelor legale" şi va colabora cu anchetatorii.